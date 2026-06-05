Güzelbahçe'de Ayşe Akın dönemi

İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası bugün belediye başkanvekili seçimi yapıldı.

Muhalefet grubunun olmadığı 14 üyeli belediye meclisinde ilk turda Ayşe Akın 9 oy alırken 5 oy boş çıktı. İlk turda 3’te 2 çoğunluğun çıkmaması nedeniyle ikinci tura geçildi.

İkinci tur oylamada Ayşe Akın 11 geçerli oy alırken 4 geçersiz oy çıktı. 3'te 2 çoğunluğun sağlanması ile Ayşe Akın belediye başkanvekili oldu.