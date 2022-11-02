Güzeldülger, Mahir Ünal'la 'villa' anısını anlattı: Yüzünü atkıyla kapatmış, sadece gözleri görünen bir kişi...
Gelecek Partili Abdullah Güzeldülger, AKP Grup Başkanvekilliği görevinden 'affını isteyen' Mahir Ünal'la ilgili olarak bir villa satış ofisinde yaşadığını belirttiği anısını anlattı.
AKP grup başkanvekilliği görevinden ‘affını talep ettiğini’ duyurup ayrılan Mahir Ünal’la ilgili olarak, Gelecek Partisi'nin kurucu isimlerinden Abdullah Güzeldülger'den ilginç bir iddia geldi.
Güzeldülger, 2 yıl önce AKP'li Mahir Ünal'ı o dönem 15 milyon liraya satılan villalardan satın almak için satış ofisinde gördüğünü söyledi.
Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımlarda bulunan Güzeldülger, Ünal'la ilgili şunları anlattı:
"İki yıl önce,Tanesi 15 Milyon TL den satılan villa projelerine yabancı bir arkadaşım için villa bakmaya gitmiştim. Satış ofisinden bütün yüzünü atkı ile kapatmış, başında kasketi ile sadece gözleri görünen bir kişi ve ailesi çıkınca dikkatimi çekti. Çünkü hava bu kadar kapalı giyinmeyi gerektirecek kadar soğuk değildi. Satış temsilcisine bu bey kim diye sorduğumda, 'Mahir Ünal, siyasetçiymiş' dedi. 'Allah Allah' dedim insan villa almaya gelir de neden kendisini kamufle etme ihtiyacı duyar diye sordum.
Güzeldülger sözlerini "Ak Partinin son dönemi, kapanışı bu görüntülerle hafızalarımızda kalacak maalesef…." ifadeleriyle tamamladı.
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