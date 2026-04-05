Habitat Derneği’nin araştırmasına göre seçimlerin adil olmadığına inananların oranı yüzde 54: Gençlerin umudu yok

Habitat Derneği tarafından altıncısı açıklanan Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Raporu’nda gençlerin siyasete ve siyasetçilere bakışına ilişkin dikkat çekici veriler ortaya çıktı. 2017’den beri hazırlanan araştırma kapsamında 9-24 Ekim 2025 tarihleri arasında, Türkiye’nin kentsel genç nüfusunu temsil eden 33 ilde, 18-29 yaş aralığındaki 1403 gençle yüz yüze görüşüldü.

Gençlerin yalnızca yüzde 10.3’ü kendisini “siyasete çok ilgili” olarak tanımlarken “biraz ilgili” olanların oranı yüzde 29.3, “Hiç ilgili değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 21.7 oldu.

Öte yandan gençlerin yüzde 57.9’u, siyasetçilerin kendileri için önemli olan konularla ilgilenmediğini, yüzde 56’sı siyasetçilere erişemediğini, yüzde 54’ü ise seçimlerin adil yapılmadığını belirtti. “Siyasetin sorunlarımızı çözeceğine inanmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 44 olurken siyasi olarak temsil edilmediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 41’e ulaştı.

‘KENDİLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR’

Araştırma kapsamında görüşülen gençlerin yalnızca yüzde 14.6’sı “Demokrasinin işleyişinden memnunum” derken bu soruya doğrudan “Memnun değilim” diyenlerin oranı yüzde 43.8 olarak tespit edildi.

Yine araştırmaya katılan gençler arasında “Ankara’daki hükümete başvurmanın bir anlamı yok, çünkü onlar sadece kendilerini düşünüyorlar” düşüncesine sahip olanların oranı yüzde 55.8 oldu. Çalışma hayatındaki her iki gençten birisi ise “Devlet memurluğuna atanmak için torpilli olmak, çalışkan ve bilgili olmaktan önemlidir” cümlesinin doğru olduğunu savundu.

TİKSİNENLER ARTTI

“Ülkenin siyasal durumu hakkında hissedilen duygu” sorusuna gençlerin yüzde 19.9’u öfke, yüzde 13.8’i umut, yüzde 12.6’sı ise korku yanıtını verdi. Bu soruya ilişkin ortaya çıkan veride dikkat çekici başka değişim ise “tiksinti” yanıtında yaşandı. 2023’te yapılan çalışmada gençlerin yüzde 6.2’si bu soruya “tiksinti” yanıtını verirken bu oran 2025’te 11.8’e yükseldi.