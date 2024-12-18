Hablemitoğlu'nun katledilmesinin üzerinden 22 yıl geçti

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:17

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:17

Başta FETÖ yapılanması olmak üzere emperyalizmin, Türkiye’nin laik ve üniter yapısına yönelik saldırılarını akademik kişiliğiyle anlatan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 22 yıl önce bugün evinin önünde uğradı silahlı saldırıyla katledildi. 48 yaşında katledilen Hablemitoğlu, arkasında “Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası”, “Şeriatçı Terörün ve Batının Kıskacındaki Ülke Türkiye” ve “Köstebek” adlı kitaplar bıraktı.

FETÖ’YÜ İLK ANLATAN İSİMDİ

Hablemitoğlu, “Şeriatçı Terörün ve Batının Kıskacındaki Ülke Türkiye” adlı kitabıyla tarikat ve cemaatlerin tepkisini çekti. Köşe yazılarında ve çıktığı televizyon programlarında “Fetullahçılar” olarak tanımladığı “FETÖ”nün devlet kurumlarına sızdığını anlattı, yapının silahlı örgüt halini almaya başladığı uyarısında bulundu. Hablemitoğlu, FETÖ’yü anlattığı kitabını yazarken katledildi. Bu nedenle son kitabı olan “Köstebek” kitabı yaşamını yitirişinin ardından, 2003’te tamamlanmadan yayımlandı.

Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de katledilişinin ardından ilk soruşturma, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Cengiz Köksal’ca yürütüldü. İstanbul’da bir sanık, 2003’teki bir duruşmada suikastı kendisinin yaptığını öne sürdü. Ancak iddiayı doğrulayacak bulgulara ulaşılamadı. Ergenekon savcısı ve firari FETÖ üyesi savcı Zekeriya Öz’ün müdahillik önerisini Hablemitoğlu’nun eşi reddetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14 Temmuz 2016’da açtığı davada Hablemitoğlu cinayeti ile FETÖ ilişkilendirildi. Aynı dönemde, terör suçlarından sorumlu eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen dosyayı raftan indirdi.

SUİKAST DAVASI SÜRÜYOR

Hablemitoğlu suikastı davası katledilişinden 20 yıl sonra 11 Kasım 2022’de tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör elebaşısı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında yeniden dava açtı. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada sanıkların yargılanmasına 14 Şubat 2023’te başlandı. Şu ana kadar süren duruşmalar kapsamında tanık olarak FETÖ’nün eski Emniyet imamı olarak bilinen Kemalettin Özdemir (KÖZ) 30 Kasım’da dinlendi. Sanıkların yargılanmasına 2 Ocak 2025’te devam edilecek.

ABB UNUTMADI

Hablemitoğlu için bugün saat 10.30’da Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütü başında anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Çankaya Belediyesi katkılarıyla, suikastın yaşandığı Portakal Çiçeği Sokak’taki apartmanın yanında “Necip Hablemitoğlu Parkı” açılış töreni düzenlenecek.