Hak arayan sendikacıya yargı engeli: Tazminatı geri istediler!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:14

Güncelleme: 10.01.2025 - 11:15

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) bağlı Öz Gıda İş Sendikası’nda çeşitli görevlerde bulunan Mustafa Paçal, 2015 yılında sendikadan tasfiye edildi.

Sendikadan ayrıldıktan sonra alamadığı hakları için dava açtı. Hizmet ikramiyesi, sosyal hak ve harçların son maaşı üzerinden değil de geçmiş tarihler üzerinden yatırıldığını ifade eden Paçal, konuyu yargıya taşıdı.

Bunun üzerine sendika, Yargıtay’ın geçmiş yıllarda verdiği “yıllık kıdem tazminatı tavanını geçemez” kararını mahkemeye sundu. Buna karşın Paçal, Ankara 48. İş Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

‘AYM’YE TAŞIYACAĞIM’

Konuya ilişkin verilen kararda, “Bu ödemeler sendikaların genel kurul kararı ile ana tüzük hükmü oluşturduğundan özel hukuk alanına girdiğini ve dolayısıyla hizmet ikramiyelerinin sendika ana tüzük hükümlerine göre ödenebileceğine” ifade edildi.

Bunun üzerine sendika konuyu bir üst mahkemeye taşıdı. İstinaf, ilk derece mahkemenin dikkate almadığı Yargıtay kararı kapsamında Paçal’ın 350 bin TL para iadesi ödemesine karar verdi.

Söz konusu kararın emsal nitelikte olabileceğini ifade eden Paçal, “Seçilmiş profesyonel sendika yöneticileri bu karar emsal gösterilerek geriye doğru aldıkları hizmet ikramiyeleri yıllık kıdem tazminatı tavanından fazla ise bu farkın kendilerinden birikmiş faiziyle alınmasının yolu açılmış oldu” dedi.

Paçal konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını söyledi.