Hakan Atilla: Soylu'ya ulaşmaya çalıştım, 'seçimden sonra görüşelim' demiş

Yayınlanma: 04.05.2023 - 12:12

Güncelleme: 04.05.2023 - 12:12

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, “itirafçı” olduğu ve beyanlarının Türkiye’yi zora soktuğu için pasaportuna tahdit konulduğu iddialarına ilişkin konuştu. Atilla, “Yalan, dolan bunlar. Talimatın tepeden geldiğine eminim. Madem öyleydi beni neden Borsa İstanbul’un başına getirdiler ya da neden görevden almadılar” dedi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’a konuşan Atilla, “Türkiye‘yi zora sokacak beyanlarda bulundunuz mu” sorusuna, “Ben Türkiye’yi zora sokmam. Türkiye kendini zora sokuyor. Bu bir gazetecinin uydurmasıydı. ABD’de öyle bir sistem yok. Kapalı kapılar arkasından konuşayım da beni serbest bırakın gibi bir şey yok. Ya anlaşırsınız ya da anlaşmazsınız” diye yanıt verdi.

“Ben size neden bu değildir demiyorum” diyen Atilla, “Bu gerekçeye dayanarak tahdit konulmuş olabilir. Ama onların iddia ettiği hikâye gerçek değil” ifadelerini kullandı.

“TEK MUHATAPLARI RIZA SARRAF”

Atilla, “Sizin itirafçı olduğunuz Cumhurbaşkanı’na istihbaratın haber verdiği” iddialarıyla ilgili de, “Ne istihbaratından bilgi alacaklar. ABD’deki tek muhatapları Rıza Sarraf” dedi.

SOYLU, “SEÇİMDEN SONRA GÖRÜŞELİM” DEMİŞ

“Tahdit konulduğunu sormak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ulaşmaya çalıştınız mı” sorusuna ise Atilla, “Evet. Ulaşmaya çalıştım. Müsait değilmiş. ‘Seçimden sonra görüşelim’ demiş” karşılığını verdi.