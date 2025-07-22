Hakan Fidan'dan 'Suriye' çıkışı: Müdahale ederiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıldı.

Fidan, Suriye'deki yaşanan son çatışmalar hakkında gelen bir soru üzerine "müdahale" uyarısı yaptı.

Fidan, "Buradan uyarım Suriye'deki gruplara: Bu türden kaosları kendiniz için taktik fırsatlar bilmeyin. Her zaman için başkasının ortaya koyduğu bir oyundan size fayda olmayacağını hatırlayın. Ait olduğunu toprakların onurlu, eşit, güven içinde yaşayan bireyleri olmayı hedefleyin. Kaostan otonomi, bağımsızlık çıkarmaya çalışan bunun için de herşeyi yakıp yıkmaya hazır olan bir perspektifte olmayın" dedi.

"Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulabilir" diyen Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama bunun ötesine geçerek, şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, biz bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun. Ne talepleriniz varsa yapın. Biz bu konuda nasıl yardımcı olacaksak olalım. Ama bunun ötesine geçtiğimiz zaman biz kendimizi tehdit altında tutmayız."

Suriye'deki grupları uyaran Fidan, geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığı görüşmede de Türkiye'nin, "ABD’nin Suriye’de oynadığı yapıcı rolü desteklediğini" ve "Türkiye'nin çatışmaların ve gerginliğin kalıcı biçimde sona erdirilmesi için ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu" dile getirmişti.