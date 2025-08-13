Hakan Fidan'dan 'SDG' tepkisi: Bölgede oyunbozan durumunda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak açıklamada terör örgütünün Suriye'deki uzantısı SDG'ye ilişkin konuşan Fidan, "Biz enayi değiliz. Biz bu süreçlere büyük bir iyi niyet yatırıyoruz diye sizin ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Suriye'deki kardeşlerimizle hayatın normal akışında olan alt yapı, ekonomi, yatırım, turizm gibi birçok konuda işbirliği yaparken diğer taraftan da stratejik politika alanlarında da belli konuları hayata geçirmek için çalışmak zorundayız.

Suriye ile yakın çalışmaktan memnunuz.

Ülkede siyasi kurumların ayağı kalkması, altyapı üstyapı için çalışan kurumların da ayağa kalkması gerekiyor. Şu ana kadar değerli kardeşlerimizin attığı çok ciddi adımlar var. Dediğim gibi her şeyin çok başındayız. Onun için Suriye'deki kardeşlerimizin bu olumlu ve pozitif ajandayla ilerleyebilmesi için karışıklık olmayan bir sürece ihtiyaç var. Bizim görevimiz bu süreci Suriye'ye el birliği ile vermek. Ama bölgedeki herkes bizim gibi değil. Bölgedeki bazı aktörler kaos istiyor. Bunların başında da İsrail var

SDG'YE TEPKİ: ENAYİ DEĞİLİZ

Kimse kusura bakmasın, kimse enayi değil. Biz enayi değiliz. Biz bu süreçlere büyük bir iyi niyet yatırıyoruz diye sizin ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Büyük bir devlet olmanın da bir kuralı var, onu yapıyoruz sadece. Sizi tekrar buradan uyarıyorum, durduğunuz yer yer değil. Onu değiştirin artık. Suriye'yi beraber nasıl inşa edeceğinizi düşünün.

Yeni dönemde YPG, SDG tarafından çok fazla bir açıklama yapıldığını görüyoruz. Maalesef buna baktığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Biz 10 Mart Mutabakatı'nı bu şekilde okumuyoruz. O anlaşmada yazılan maddeler için bizi bağlamıyor, Türkiye'de yürüyen süreç de bizi ilgilendirmiyor gibi ifadeler var. Peki sizi ne ilgilendiriyor? Bölgedeki Kürt kardeşlerimizi İsrail'in maşası yapmak mı sizi ilgilendiriyor? Maalesef bu noktada bizim de artık tolare etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Artık İran'dan Irak'tan gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz. Güven telkin edici, etmeye çalışan bir tutumu olduğunu görüyoruz. Silahlı hareketi ortadan kaldırdığını gösteren bir tavır da görmüyoruz. Suriye'de güven telkin edici bir gelişmesini de görmüyoruz. Tam tersine, bütün süreçleri, gerek Şam'daki gerek Ankara'daki süreçleri, olası bir sorunda faydayı maksimize etmek için beklediklerini görüyoruz. Bunu görmediğimizi zannetmesinler, bunu görüyoruz.

''YPG OYUNBOZAN DURUMUNDA''

YPG (Suriye'de )oyun bozan durumunda. Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor.

Lazkiye'de başlayan olaylar, Süveyda'daki hareketlilik, YPG'nin oyunbozanlık rolü gösteriyor ki; Suriye'de açılan bu olumlu sayfanın insanların umduğu gibi gitmesi zor olacak gibi görünüyor.

Burada bir meydan okuma, bir zorluk var. Bizlere düşen de bu zorluğu çok iyi tanımlayıp ona göre tedbirler almak.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bakan Fidan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani kürsüde.

"Önceki yıllardaki gibi İsrail'in tekrar eden tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokuyor.

İsrail, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atıyor. Doğrudan ve dolaylı tehditlerle karşı karşıyayız. Suriye'nin bölünmesi isteniyor.

Suriye'nin yeniden imarı, ayağa kalkması çok kritiktir. Suriye'de kaosun çıkmaması konusunda herkesi uyarıyoruz. Ülkeler bize destek vermeli.

Dün Ürdün'de ABD Büyükelçisi Barrack'la bir araya geldik. Süveyda konusunu ele aldık. Suriye'de olup bitenler İsrail tarafından yaratılan olaylardır. Biz barış süreci olsun istiyoruz. "