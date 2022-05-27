Hakan Ural'dan canlı yayında çağrı: 'Z kuşağı oy kullanmasın'
AKP'ye destek açıklamalarıyla bilinen oyuncu ve yorumcu Hakan Ural, katıldığı canlı yayın programında "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi.
Son dönemde sık sık AKP'ye destek çıkışlarıyla gündem olan Hakan Ural, bu kez de 'Z kuşağı' diye nitelenen, 1990'lı yılların ikinci yarısında doğanları hedef aldı.
Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi.
"Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendiren Ural, Z kuşağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."
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