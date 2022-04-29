Hakan Ural, Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı
Kadir Gecesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Hakan Ural, canlı yayında görüşmenin detaylarını anlattı.
Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı.
"ÜLKENİN BEKASI İÇİN NELERLE BOĞUŞTUĞUNUN FARKINDAYIZ"
"Neler Oluyor Hayatta" programının sunucusu Hakan Ural, Kadir Gecesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü söyledi. "Verdiği mücadelenin farkındayız" diyen Ural, "Ülkenin bekası için nelerle boğuşup uğraşıyor. Hayatını devlete ve millete atfettiklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
"HAKAN URAL'I HER FIRSATTA İZLİYORUM"
"Sayın Bahçeli fırsat buldukça sabahları programı izlediğini söyledi" diyen Ural, "Programa iltifat etti. Şeref duydum. Allah ömrünü bu ülkeye adayan büyüklerimize uzun ömürler versin" diye konuştu.
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