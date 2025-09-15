Hakaretleri tek tek sıraladı: İmamoğlu’nun avukatından ‘iddianamenin iadesi’ istemi

Ekrem İmamoğlu, 23 Ekim 2024'te Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısından sonra İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) TUSAŞ standını ziyaret etmiş, terörü kınamış ve “Özellikle savunma sanayine yapılan bu saldırı milletimize yapılmış bir saldırıdır... Bu kurum ve kuruluşlarımızın daha özenle korunmasının, daha özenle ve daha dikkatli bir biçimde steril hale getirilmiş alanlarda faaliyetlerini sürdürmesini sağlanması şarttır diye düşünüyorum. Özellikle millete ve ülkeye gösterdiği kadirşinaslıktan ötürü çok yetenekli evlatlarımızın, özellikle gençlerin orada çalıştığını biliyorum. Onlara birtakım özel düzenlemelerin, özel koruma haklarının ve buna dönük çalışmaların yapılması da gerçekten milletimizin bekası ve ülkemizin geleceği açısından değerlidir” ifadelerini kullanmıştı.

Silivri’deki Marmara Cezevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na bu ziyaret sırasındaki bir diyalog nedeniyle önceki gün yeni bir dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin’in Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen Ekrem İmamoğlu’nu gördüğü belirtildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, "Şahin ve İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, 'Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı' dediği sırada İmamoğlu’nun söyleneni duyduğu, müştekiye 'Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin' şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu" aktarıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Ekrem İmamoğlu'nun sarf edilen sözlerin nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde, müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik olduğunu belirttiği ifade edildi. İddianamede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi. Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak da istendi. İddianame, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

AVUKATI KEMAL POLAT, İDDİANAMENİN İADESİNİ İSTEDİ

Gelişme üzerine İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Polat, iddianamenin iadesine karar verilmesi talebiyle başvuru yaptı. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, İmamoğlu aleyhine çok sayıda hakaret iddiasına ve "kovuşturmaya gerek yok" kararına yer verilerek, Anayasa'nın eşitlik ilkesi anımsatıldı ve şu itirazda bulunuldu:

"1- TCK m.125/1 hükmünde de belirtildiği üzere bir ifadenin hakaret suçunu oluşturabilmesi için ifadenin onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olumsuz bir değer yargısını yahut isnadı ihtiva etmesi gerekmektedir. Ancak müvekkil şüphelinin şikayete konu 'sen bayağı çirkinsin' ifadesi onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir, nezaket dışı, kaba söz niteliğindedir ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmasına engeldir. Buradaki '…sen bayağı çirkinsin…' sözlerinin hemen öncesindeki sözler dikkate alındığında bu sözün kişinin şahsına değil eylemine yönelik olduğu şüphesiz olup lehe olan bu durum dikkate alınmamış ve değerlendirilmeyerek sözler bağlamından aleyhe delil yaratılacak şekilde koparılmıştır"

İMAMOĞLU'NA YÖNELİK HAKARETLERİ TEK TEK SIRALADI

Polat'ın dilekçesinde yer verdiği bazı "kovuşturmaya yer yok (KYOK)" kararları şöyle:

"22.08.2023 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekkil Ekrem İmamoğlu’na yönelik 'Ulan karaktersiz sen gerçekten tam tiyatrocu fırıldağın tekisin sen sahtekar şerefsizsin' ifadeleri için tarafımızca şikâyette bulunulmuş 03.11.2023 tarihinde KYOK kararı verilmiş bu karara karşı 10.11.2023 tarihinde Bakırköy 6.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2023/7663 D.İş sayılı kararı ile KYOK itirazımızın reddine karar verilmiştir.

13.07.2023 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na müvekkil Ekrem İmamoğlu’na yönelik 'Cahil Hadsis Pevezenkler' ifadeleri için tarafımızca şikâyette bulunulmuş 23.10.2023 tarihinde KYOK kararı verilmiş bu karara karşı 12.10.2023 tarihinde Bakırköy 5.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2023/6910 D.İş sayılı kararı ile KYOK itirazımızın reddine karar verilmiştir.

29.05.2023 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na müvekkil Ekrem İmamoğlu’na yönelik 'Gak si... gavat ne anlatiyon' ifadeleri için tarafımızca şikâyette bulunulmuş 07.02.2024 tarihinde KYOK kararı verilmiş bu karara karşı 14.02.2024 tarihinde Bakırköy 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/1270 D.İş sayılı kararı ile KYOK itirazımızın reddine karar verilmiştir.

25.05.2023 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na müvekkil Ekrem İmamoğlu’na yönelik "Yaaaa su katılmamış gavursun ekrem bu ne lan i." ifadeleri için tarafımızca şikâyette bulunulmuş 24.04.2024 tarihinde KYOK kararı verilmiş bu karara karşı 12.09.2024 tarihinde Bakırköy 3.Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/4144 D.İş sayılı kararı ile KYOK itirazımızın reddine karar verilmiştir.

29.05.2023 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na müvekkil Ekrem İmamoğlu’na yönelik "Hastir yalancı it" ifadeleri için tarafımızca şikâyette bulunulmuş 07.02.2024 tarihinde KYOK kararı verilmiş bu karara karşı 23.02.2024 tarihinde Bakırköy 3.Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/1699 D.İş sayılı kararı ile KYOK itirazımızın reddine karar verilmiştir.

31.03.2023 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na müvekkil Ekrem İmamoğlu’na yönelik "Si... git Angus" ifadeleri için tarafımızca şikâyette bulunulmuş 29.04.2024 tarihinde KYOK kararı verilmiş bu karara karşı 23.07.2024 tarihinde Bakırköy 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/3922 D.İş sayılı kararı ile KYOK itirazımızın reddine karar verilmiştir.

Daha ağır hakaret ifadelerinin KYOK ile kapatıldığı, daha hafif ve kaba söz niteliğindeki bir ifadenin ise dava konusu yapıldığı bu çelişkili uygulama, hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkelerini zedelemekte, ayrıca Anayasa’nın 10. maddesinde güvence altına alınan eşitlik ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu husus tek başına dahi iddianamenin hukuka aykırı olduğunu ortaya koymaktadır."