Hakim karşısında çıkmıştı: Yankı Bağcıoğlu'ndan 'beraat' sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen beş teğmen için protesto çağrısında bulunduğu iddiasıyla “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla hakkında açılan davada, İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

BERAAT ETTİ

Bağcıoğlu, mahkeme kararıyla ‘suçun unsurları oluşmadığı’ gerekçesiyle davadan beraat etti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Bağcıoğlu, şunları söyledi:

“TSK’YI HEDEF ALAN ACIMASIZ KUMPAS DAVALARINDAN OKYANUSTAN BİR DAMLA”

“25 Aralık’ta hedef gösterme ile başlayan süreç, bugün beraat ile sonuçlandı. Bu süreçte gerek Ankara’daki soruşturma savcısının gerek İzmir’deki mahkeme heyetinin, hukukun üstünlüğünü esas alan çalışmalarına teşekkür ediyorum. Bu dava, belediyelerimizin, özellikle Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarımızın, belediye çalışanlarının ailelerinin ve 2008-2015 yılları arasında benim de dahil olduğum TSK’yı hedef alan acımasız kumpas davalarından okyanustan bir damla. Duruşumuzu açıklamak için...

Atatürk, şehit aileleri, gaziler, savunma sanayi, TSK bizim kırmızı çizgimiz. Bizim bununla ilgili her türlü yaklaşımımız siyaset dışı olur. Askerlik onurum ne muvazzaf askerleri gösteriye davet etmeye elverir ne de silah arkadaşlığı ruhum teğmenler gibi mağduriyete uğrayanları yalnız bırakmaya elverir. Bundan sonraki süreçte de ihraç edilen ve haksızlığa uğradığını değerlendirdiğim teğmenlerimizin, İskenderun’da aşırı sıcağa maruz kalıp şehit olan askerlerimizin, tazminatlarını alamadıkları için açlık sınırında maaş alan emekli binbaşı ve astsubaylarımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğim.”

ERCAN: “ÖNEMLİ BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Davaya ilişkin bilgi veren Bağcıoğlu’nun avukatı Ümit Ercan ise şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim hakkında teğmenlere destek açıklamaları ve bu yöndeki vatandaşlarla yaptığı faaliyetler sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma bugün nihayete erdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada; müvekkil hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten işlem yapılmıştı. Ancak Ankara savcısı, bunu Anayasa’nın 24. ve 25. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. ve 9. maddeleri kapsamında soruşturmaya yer olmadığına karar verip kapattı.

Ancak Askeri Ceza Kanunu’na muhalefetten müvekkil hakkında iddianame düzenlendi. Bugün, ikinci celsede mahkeme, müvekkilin Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet etmediğine karar verdi. Yapılan basın açıklamalarında, teğmenlere destek açıklamalarında herhangi bir muvazzaf askerin bu faaliyetlere katılmadığını, müvekkilimin bu konuda hassas davranarak sadece emekli askerleri ve vatanseverleri bu faaliyetlere davet ettiği açık olan bir husus. Suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatle sonuçlandı. Alınan karardan memnunuz. Hukuki anlamda da Askeri Ceza Kanunu’na muhalefetin ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi temel insan haklarının önüne geçmesinin engellenmesi noktasında önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz.”