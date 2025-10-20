Hakkari'de Rojin Kabaiş için basın açıklaması

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.10.2025 18:10:00
ANKA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde demokratik kitle örgütleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen dosyada herhangi bir ilerleme kaydedilmemesini protesto etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Özgürlük Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına İnsan Hakları Derneği (İHD), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), DEM Parti, Özgür Kadın Hareketi, Hakkari Barosu Kadın Hakları Merkezi, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Hakkari Barosu temsilcileri ve bazı Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

İHD Hakkari Şubesi Eş Başkanı Sibel Çapraz, grup adına yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş'in dosyasının bir yıldır sonuçsuz bırakıldığını söyledi.

"Rojin Kabaiş'in dosyası, tıpkı diğer kadın ölümleri gibi sürüncemede bırakılmıştır. Dosyanın ilerlememesine gerekçe olarak ‘intihar’ şüphesi öne sürülmekte, bu da soruşturmayı daraltmakta ve olası faillerin korunmasına yol açmaktadır. Bu durum, cezasızlık politikasının doğrudan bir sonucudur" ifadesini kullanan Çapraz, Adli Tıp Kurumu’nun tarafsızlığını yitirdiğini ve devlet suçlarının örtbas edilmesinde bir araç haline geldiğini savundu.

Çapraz, "Adli Tıp Kurumu, erkek faillerin aklanmasında ve kadınların adalete erişiminin engellenmesinde tek resmi delil merkezi haline gelmiştir. Eksik ya da taraflı raporlarla kadınların yaşam hakkına yönelik ihlaller görünmez kılınmaktadır" diye konuştu.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YENİDEN İMZALANMALI"

Açıklamada, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından kadınların korunma mekanizmalarının zayıfladığına dikkat çekilerek, "Devletin, kadınları şiddetten koruma ve yaşam hakkını güvence altına alma yükümlülüğünü yerine getirmediği" vurgulandı.

Kadın örgütleri ve insan hakları savunucuları şu talepleri dile getirdi:

"Rojin Kabaiş dosyası başta olmak üzere tüm kadın ölümleri etkin ve hızlı biçimde soruşturulmalı, Adli Tıp Kurumu’nun tek yetkili kurum statüsü kaldırılmalı, bağımsız hekim raporları da delil kabul edilmeli, İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalanmalı, kadınların yaşam hakkı güvence altına alınmalı, cezasızlık politikalarına son verilmeli, fail ve devlet sorumluluğu açık biçimde ortaya konulmalı." 

Katılımcılar açıklama sırasında "Rojin için adalet", "Kadın cinayetleri politiktir" ve "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganları attı.

