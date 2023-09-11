Hâlâ yerli değil ithal gaz veriliyor

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 14 Mayıs seçimleri öncesi Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın evlere verileceğinin açıklanmasına karşın resmi raporlara göre Karadeniz gazının yerli üretimdeki payının sıfır olduğuna dikkat çekti.

Akın, “14 Mayıs seçimleri öncesi iktidar Karadeniz doğalgazının karaya gelmesini devreye alma töreni diyerek alenen algı yarattı. Bugün Karadeniz doğalgazı hâlâ sisteme verilmiş değil. Günlük 10 milyon metreküp olmak üzere aylık 300 milyon metreküp doğalgazın sisteme verilmesi gerekiyordu. Bugün Filyos üzerinden verilen gaz miktarı sıfır. Yerli üretimimiz de tek başına konut tüketiminin yüzde 5.7’sini karşılıyor. Başka bir deyişle Karadeniz gazı diye konutlara verilen doğalgazın yüzde 94.3’ü ithal doğalgazdan oluşuyor. Bizim karşı olduğumuz vatandaşı kandırıp ithal gazı yerli diye sunulması; henüz sisteme verilmeyen doğalgaz üzerinden siyasi şov yapılmasıdır” dedi.