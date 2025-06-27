Halk TV'ye verilen cezanın 'gerekçesi' olmuştu: Erdoğan'dan 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü' çıkışı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katıldı.

Erdoğan buradaki konuşmasında, ulaştırma alanındaki gelişmeleri aktarıp küresel ticaretin yeniden şekillendiğini dile getirdi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI" AÇIKLAMASI

Yeni ulaştırma koridorlarının önemli olduğunu vurgulayıp "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali bunu gösterdi" dedi.

Erdoğan, "Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatların önemi her geçen gün daha da artıyor. Bölgemizde son dönemde yaşanan gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında ortaya çıkan belirsizlikler, yeni ve güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı" dedi.

"MUHALEFETİN ENGELLEME ÇABALARIYLA MÜCADELE ETTİK"

Erdoğan, muhalefete de tepki gösterirken "Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken ülkemizdeki muhalefetin engelleme çabalarıyla mücadele ettik" dedi.

"YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ" ÇIKIŞI

Muhalefetin yatırımları engellemeye çalıştığını öne süren Erdoğan, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü sabote etmek için sokak olayları dahil her yolu denediler. İstanbul Havalimanı ile ilgili bir sürü iftira attılar" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Burada şu acı gerçeği de vurgulamak mecburiyetindeyim. Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken muhalefetin ve marjinal örgütlerin engelleme çabalarıyla da mücadele ettik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü sabote etmek için sokak olayları dahil her yolu denediler. İstanbul Havalimanı ile ilgili bir sürü iftira attılar. Gün oldu yol mu yiyeceğiz dediler. Gün oldu bunlar israf dediler. Gün oldu yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez dediler. Gün oldu projeleri durdurmak için mahkeme kapılarında nöbet tuttular.

Burada sayamayacağımız bir sürü iddia, iftira ve eleştiri ile ulaştırma yatırımlarımıza kara çaldılar. Aslında ne iş yaptılar ne hizmet ürettiler ne de bizim iş yapmamızı, hizmet üretmemizi, vatandaşımızı hak ettiği eserlerle buluşturmamızı istediler. İdeolojik konfor alanlarının dışına çıkmaya hiçbir zaman yanaşmadılar. Ama biz bunlara aldırmadık. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik. Hemen hepsi kıvanç kaynağımız pek çok eseri, yatırımı, vizyon projesini halk olsun ülkemizin kazançhanesine başarıyla yazdık."

HALK TV'YE VERİLEN "CEZANIN" GEREKÇESİ OLMUŞTU

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Erdoğan'ın bu açıklamasından bir gün önce, Halk TV'ye RTÜK tarafından verilen cezanın "gerekçesi" olarak sunulmuştu.

Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.