Halk TV'ye 'mimik' esprisinden ceza

Yayınlanma: 11.01.2023 - 14:44

Güncelleme: 11.01.2023 - 14:44

RTÜK'ün, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi’ne 3 ayrı ceza vermesi gündemdeki yerini koruyor.

Yayında “terör mimikle övüldüğü” iddiasıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verilmişti. Aynı programın farklı tarihlerdeki iki ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası verilmişti. Cezaları RTÜK üyesi CHP’li İlhan Taşcı duyurmuştu.

Ancak RTÜK, cezanın verilmesinde 'mimik' gerekçesinin yer almadığını açıklamıştı.

"MİMİKLE TERÖRÜ ÖVMEKTEN"

Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşcı, Halk TV'ye bir ceza daha verildiğini belirtti.

Bu kez verilen cezanın nedeni ise Ayşenur Arslan ile Emin Çapa’nın RTÜK’ün “mimikle terörü övmekten” verdiği ileri sürülen cezayı espri şeklinde eleştirmeleri.

Taşcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

RTÜK’ten bu defa da espriye ceza! Ayşenur Arslan ile Emin Çapa’nın RTÜK’ün “mimikle terörü övmekten” verdiği cezayı espri şeklinde eleştirmeleri nedeniyle bugün de oyçokluğuyla Halk TV’ye yüzde 1 idari para cezası verildi.

RTÜK’ten bu defa da espriye ceza!

Ayşenur Arslan ile Emin Çapa’nın RTÜK’ün “mimikle terörü övmekten” verdiği cezayı espri şeklinde eleştirmeleri nedeniyle bugün de oyçokluğuyla Halk TV’ye % 1 idari para cezası verildi. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) January 11, 2023

Verilen cezaya tepki gösteren Emin Çapa, "Yok artık. Kendisini eleştirdik diye ceza veren bir RTÜK" dedi.

RTÜK 'ün 2022 yılında Halk TV'ye kestiği ceza bedeli 20 milyon TL olmuştu.