Halkevleri yılı eylemle kapattı: Eşit, laik ve demokratik bir ülke kuracağız
Halkevleri, yılın son gününde de sokaktaydı. İstanbul Şişli’deki Cevahir Alışveriş Merkezi önünde dün bir araya gelen Halkevleri üyeleri, “Bu yılı eylemle kapatıyor, yeni yılı umutla ve mücadeleyle karşılıyoruz” diyerek eylem yaptı.
Açıklamayı Halkevleri Genel Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Pulat okudu.
Artan yoksullaşmayla nedeniyle yurttaşların zor günler yaşadığını belirten Pulat, “Bizler yoksullaşırken patronlar zenginleşti. AKP bizden çaldı patronlara verdi. Son 6 yılda sermayenin milli gelirden aldığı pay hızla artarak yüzde 55’i buldu, emeğin payı ise hızda azalarak yüzde 40’dan yüzde 26’ya düştü” dedi.
Laikliğin önemine vurgu yapan Pulat, “Her gün bir kadının hayatını kaybetmesi ile güne uyanırken, gerici tarikatların talebi ile İstanbul Sözleşmesi kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.
“Eşit, laik ve demokratik bir ülke kuracağız” diyen Pulat, Mücella Yapıcı, Selçuk Kozağaçlı, Şebnem Korur Fincancı, Adnan Selçuk Mızraklı için adalet talebinde bulundu.
Fotoğraflar: Vedat Arık
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