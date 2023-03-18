Haluk Levent konserinde ‘hükümet istifa’ sloganı atıldı
İstanbul'da geliri depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanmak üzere düzenlenen konserde; Haluk Levent sahne aldığı sırada seyirciler "hükümet istifa" sloganları attı.
Geliri depremzedelere bağışlanacak olan İstanbul’daki Volkswagen Arena’daki konserde, Haluk Levent’in sahnesi sırasında “Hükümet istifa” sloganları atıldı.
Rapçi Gazapizm’in sahnesinde de konsere katılanlar istifa sloganı atmıştı.
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