Haluk Levent konserinde ‘hükümet istifa’ sloganı atıldı

İstanbul'da geliri depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanmak üzere düzenlenen konserde; Haluk Levent sahne aldığı sırada seyirciler "hükümet istifa" sloganları attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 20:49
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Geliri depremzedelere bağışlanacak olan İstanbul’daki Volkswagen Arena’daki konserde, Haluk Levent’in sahnesi sırasında “Hükümet istifa” sloganları atıldı.

Rapçi Gazapizm’in sahnesinde de konsere katılanlar istifa sloganı atmıştı.


Haluk Levent Hükümet istifa

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