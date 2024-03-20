Hamza Dağ’ın "logosuz" kampanyasını MHP bozdu!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:39

Güncelleme: 20.03.2024 - 13:42

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın seçim kampanyasında sıra dışı bir tercihte bulunarak, parti logosunu broşür, afiş ve bilboardlarda kullanmamasının tartışmaları sürerken MHP’nin Dağ için yayımladığı reklamlarda parti logosunu kullandığı görüldü.

EgeSaati'nin haberine göre; Hamza Dağ, ittifak ve AKP içinde tartışmalara neden olan kampanyasını, “Yerel seçimlerde siyasi ayrım gözetmeksizin tüm İzmir halkına hitap etme arzusundan kaynaklandığını” diyerek savunsa da MHP “Herkes için herkese göre belediye” sloganıyla internet üzerinden yayımladığı reklamlarda, Dağ’ın fotoğrafıyla birlikte MHP logosunu da kullandı.

Dağ’ın “Her kesme hitap eden belediyecilik” hamlesini gölgede bırakan MHP’nin internet reklamı, tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.