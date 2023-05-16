Hande Doğandemir, Yasemin Kay Allen, Nazlı Sabancı... Ünlü isimlerden Meclis'e giren HÜDA PAR tepkisi

Yayınlanma: 16.05.2023 - 19:04

Güncelleme: 16.05.2023 - 19:31

Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Hizbullah terör örgütüyle anılan HÜDA PAR'ın AKP listelerinden 4 milletvekilini Meclis'e girmesi ünlü isimlerin tepkisini topladı.

"ÖZELLİKLE KADINLAR..."

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından video yayımlayarak şunları söyledi:

"Sakın benim sayfama irdelenmemiş, düşünülmemiş papağan gibi tekrarlanan argümanlarla gelmeyin… Özellikle kadınlar… Ben burada insan hakları ve özellikle kadın haklarını, çocuk haklarını ilgilendiren bir konudan bahsederken ‘Peki bu ne olacak?’ diye bana yansıttığınız o fesat düşüncelerinizi asla kabul etmiyorum ve kadınların ben çözüm odaklı düşünürken hepimizi ilgilendiren bir konuyla ilgili isyan ederken bana gelip bir takım yakıştırmalar ve muamele çekmeniz inanılmaz art niyetli… Kime neden saldırdığınıza dikkat edin. Çünkü muhatabınız ben değilim.

"SORAMADIĞINIZ HESAPLAR, ÇIKARAMADIĞINIZ HINCINIZ VAR"

Bakın bu linç kültürü vesaire kaç kere karşılaştım. Ben kişisel algılamıyorum, sizin bu nefretinizi, sinirinizi, soramadığınız hesaplar var çıkaramadığınız hıncınız var. Bunu biliyorum. Ben kadınları, bizi birbirimize düşürmeye çalışan bir sistemin parçası olmayı reddediyorum. Bu hak arayışınızı, bu sormak istediğiniz hesapları gidin doğru yere sorun, bana değil… Bütün yorumları kapatacağım, bu kadar haksızlığın içinde ben de haksızlığa uğramayı kabul etmiyorum…"

"HAKKIMI ASLA HELAL ETMİYORUM!"

Nazlı Sabancı da sosyal medyada yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar okumasın, küçücük çocuklar evlendirilsin zihniyetini savunan kadın adayını gölgeleyerek gösteren Yeniden Refah Partisi’nin ve HÜDA PAR’ın meclise girmesinde payı olan kimseye kadın olarak hakkımı helal etmiyorum. Asla helal etmiyorum."

"KADINLARI KENDİ KÖLELERİ GİBİ GÖREN..."

Oyuncu Hande Doğandemir tepkisini aktardığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Hiçbir şey kız çocuklarını, kadınları kendi malları köleleri gibi gören HÜDA PAR'ın Meclis'te olduğu gerçeğini değiştirmez... Bu gerçekle iki hafta daha savaşacağız..."

hiçbir şey kız çocuklarını kadınları kendi malları köleleri gibi gören hüdapar ın mecliste olduğu gerçeğini değiştirmez.. bu gerçekle iki hafta daha savaşacağız.. — hande doğandemir (@dogandemirhande) May 15, 2023

"İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZ GÖZLERİMİ YAŞARTIYOR"

Rap sanatçısı Ezhel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla AKP listelerinden seçime giren HÜDA-PAR’ın dört vekilini Meclis’e sokmasına tepki gösteren ünlü isimlerden oldu.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Ey Kürdistan artık sahibin var. Yükselt sesini” sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan İpekçioğlu, “‘Ayrı ülke istiyoruz’ diyene karşı çıktığımda beni anlamalarına rağmen linçleyenler, PKK’lı diyenler, terörist diyenler bu arkadaşı Meclis’e baş tacı etti. Aferin size koçlarım benim. İki yüzlülüğünüz gözlerimi yaşartıyor” dedi.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’ın “Gerekirse PKK ile ittifak yapabiliriz” açıklamasını da “Yok ama terörist benim, hain benim, size bırakmam. Hadi bunları da linçleyin” sözleriyle paylaşan İpekçioğlu, daha sonra yaptığı açıklamada artık siyasi paylaşımları bırakacağını söyledi.