Hande Fırat'ın yazıp sildiği paylaşımı: FETÖ'cüler, Hak Yolcular...

08 Mayıs 2022 Pazar, 09:23

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, bazı Türk iş insanları hakkında; Ukraynalı iş insanını silah, miğfer ve çelik yelek alımında 5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak şikayetçi olmuştu. Konuyla ilgili soruşturma dosyasında Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar’ın da adı geçiyordu.

Soruşturma kapsamında geçen ay gözaltına alınan Özvardar, daha sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken eşi Hande Fırat’tan ilginç bir tepki geldi. Fırat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hande Fırat, Twitter mesajında “Şöyle yapalım FETÖ’cüler Hak Yolcular vb. gelin bakalım en fazla ben ölürüm ama siz de yaşayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da Hande Fırat’tın paylaşımını alıntılayıp “Gazeteci iseniz tehdit etmek, aba altından sopa göstermek, “Bildiklerimi anlatırsam zor durumda kalırsınız” şantajı yerine bildiklerinizi anlatmanız gerekmez mi?” diye yazdı. Ancak Hande Fırat paylaşımını kısa süre sonra sildi.

ÖZVARDAR DA 'FETÖ' DEDİ

Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar da konuyla ilgili olarak Instagram hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki suçlamanın iftira olduğunu belirtip "Ey Türk milleti sakın unutma bu FETÖ’cü terör örgütü bitmedi uykuya yattı" dedi. Özvardar, "Ukraynalı adamı birileri ile tanıştırmam suçmuş beni asın o zaman beni hepiniz kurtulun" ifadelerini kullandı.

Hande Fırat’ın paylaşımında ‘FETÖ’ ile birlikte adını açıkça dile getirerek seslendiği Hakyolcuların da kamuda özellikle yargı içerisinde son dönemde yapılandığı belirtilen İskenderpaşa cemaatinin üyesi olduğu biliniyor.