Alpay Azap: ‘Hapis cezaları para cezasına dönüştürüldü’

Yayınlanma: 15.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.01.2025 - 04:00

Meclis’te bebek ölümlerinin araştırılması komisyonu dün toplandı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Alpay Azap yaptığı sunumda, “Özel Hastaneler Kanunu, 1933 yılında yürürlüğe giriyor, daha sonra bu yasanın 35 ve 45’inci maddesi 6514 sayılı yasayla 2014’te yürürlükten kaldırılıyor. Bu maddeler, mesul müdürün yetkili mercilerin kararlarına uymama suçundan cezalandırılmasını öngören hususlar ve kanunda hafif hapis cezası öngörülen hükümler de 5728 sayılı yasayla para cezasına dönüştürülüyor. Bunun yaşadığımız olayla doğrudan ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Benzer düzenleme 2014’te 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda yapılıyor” dedi.

Denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesiyle ilgili yönetmelikte eksiklik olduğunu belirten Azap, “Özel hastanelerin çalışmasını düzenleyen asıl yönetmelik, 2022 Mart’ında yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği. Bu yönetmelikte bugüne kadar 45 değişiklik yapılmış durumda” diye konuştu.