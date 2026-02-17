Hapis cezası kesinleşti, başkanlığı düştü: Derecik Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

Yeniden Refah Partisi yaptığı açıklamada Hakkari Derecik Belediyesi Meclisi’nde yapılan oylamada Yeniden Refah Partisi meclis Üyesi Mesut Tekin’in, Hakkari Derecik Belediye Başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

Partinin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Derecik Belediyesi Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen seçim neticesinde belediye başkanlığı görevi için yeni başkan belirlenmiştir. Belediye Meclisi’nde gizli oy usulüyle yapılan seçim sonucunda, Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanlığımızın aday gösterdiği, Yeniden Refah Partisi Meclis Üyemiz Mesut Tekin, Hakkari Derecik Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Yeni Belediye Başkanımıza görevinde başarılar diliyor, Derecik’imize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Hakkari’de AKP’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) geçen ardından oradan da istifa eden Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan verilen hapis cezası, istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlandı.

Kararın 26 Ocak 2026 kesinleşmesiyle birlikte Hasan Dinç hakkında “kamu haklarından mahrumiyet hükmü” uygulandı ve böylece belediye başkanlığı görevi de sona erdi.