Harbiye'de TELE1'le dayanışma gecesi

Yayınlanma: 16.09.2023 - 13:52

Güncelleme: 16.09.2023 - 13:52

Gazetemiz Cumhuriyet ile Birgün ve Evrensel gazetelerinin oluşturduğu dayanışma platformu TELE1 ile dayanışma gecesi düzenliyor.

Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi sarayında düzenlenecek ve Orhan Alkaya ile Bilge Yurtdagülen’in sunacağı gecede Selda Bağcan, Cahit Berkay, Erdal Erzincan, Hüseyin Turan ve Mercan Erzincan’ın şarkı ve türküleriyle, Şair Tuğrul Keskin’in de şiirleriyle sahne alacak.

Dayanışma gecesi 16 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.



TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bir program sırasında kullandığı sözler üzerine hakkında başlatılan soruşturmanın ardından tutuklandı. Bunun yanı sıra TELE1 de RTÜK tarafından verilen üst üste para cezalarıyla birlikte yanında Ağustos ayında 7 günlük ekran karartma cezası ile karşılaştı.