Hasar raporu karmaşası

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce bina yıkıldı; binlercesi de çeşitli derecelerde hasar aldı. İddiaya göre Kahramanmaraş Nurhak’ta, OHAL kapsamında görevlendirilen koordinatör Muş Valiliği’nin görevlendirdiği ekiplerin hasar tespit sürecinde raporlar itiraza göre değiştiriliyor.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, “Deprem sonrası hasar tespiti için koordinatör Muş Valiliği tarafından Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görevlendirme yapıldı. Onlar da tespitlere başladı. Ağır hasarlı raporu verilen binalar var. Bu ağır hasar raporu verilen binalarla ilgili daha sonra vatandaşları itiraz süreçleri başladı. Vatandaşlar itiraz etmeye başlayınca ağır hasarlı tespiti yapılan binalar hafif hasarlı binaya çevriliyor. Burada çok büyük bir yanlışlık var” diye konuştu.

'CAN KAYBINA NEDEN OLUR'

Hasar tespitinin neye göre değiştiğini soran Bozan, “İlk tespitte hangi gerekçeyle ağır hasarlı raporu veriliyor. Daha sonra hangi gerekçeyle hafif hasara çevriliyor. Bu tespitleri yapanlarla ilgili bir yaptırım uygulanması lazım. Sonuçta ikisinden birisi hatalı. Bu ileride yeniden can kayıplarına neden olacak sonuçlar ortaya çıkarır. Vatandaşın kurumlara olan güveni iyice azaldı. Hiç kimse hafif hasarlıya da ağır hasarlıya da inanmıyor. Çünkü itiraz edince değişiyor” dedi.

