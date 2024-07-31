Hasta yakınının saldırdığı doktor yoğun bakımda, sağlıkçılar protesto için iş bıraktı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:01

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:01

Türkiye’de kronikleşen sağlıkta şiddet vakalarına neredeyse her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Muğla Bodrum’da önceki gün aile sağlığı merkezinde saldırıya uğrayan ve kalp pili olduğu belirtilen doktor Dr. Mustafa Hürkal Tezvar’ın (61) hayati tehlikesi sürerken sağlık emekçileri, şiddeti protesto için dün bir günlük iş bırakma eylemi düzenledi.

Muğla Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüpheliler E.S. (55) ve Ö.S.A’nın (48) sevk edildikleri adliyede işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayın yaşandığı aile sağlığı merkezi önünde bir araya gelen Muğla Tabip Odası, Muğla Aile Hekimleri Derneği, Muğla Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Genel Sağlık İş Sendikası ile demokratik toplum kuruluşları temsilcilerine CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de destek verdi. Burada yapılan basın açıklamasında, “4 bin nüfusu olmasına rağmen bir o kadar da misafir hastaya bakmaya zorlanan tatil yöresi aile hekimleri şiddete maruz kalıyorsa bunun sorumlusu bu sistemi kurgulayan ve angaryaları hekimlere dayatan iktidardır” vurgusu yapıldı.

‘KARŞI KARŞIYA GETİRİLİYOR’

Sağlık Bakanlığı açıklamasında “şiddetle kararlılıkla mücadele edileceği” belirtilirken Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin Erdolu, yasal düzenleme yapılması gerekliliğinin altını çizdi.

Erdolu, “Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkta şiddete yönelik yasal hazırlığının Meclis’te grubu bulunan tüm partilere verilmesine, Sağlık Bakanlığı’na önerilmesine rağmen bu konuda bir ilerleme kaydedilmedi” dedi. Hastanın müşteri olarak görüldüğünü kaydeden Erdolu, “Bu sağlık sisteminde sağlık çalışanları ile sağlık hizmeti almak isteyen halk karşı karşıya getirilmekte. Beş dakikada bir randevu verilen hastaların, randevu bulamadığı için hizmete ulaşamayan hastaların olduğu bir sistem var. Herkesin nitelikli sağlık hizmetine ulaşımın sağlanması, ücretsiz bir sağlık sistemi oluşturulmasına yönelik önerilerimizi bir kez daha ifade ediyoruz” diye konuştu.

121 BİN BEYAZ KOD BİLDİRİMİ!



Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, “Sağlıkta şiddete dur demek için hep birlikte hareket edilmelidir. Sağlıkta şiddet olaylarının son bulması için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gerekli önlemleri bir an önce almalıdır” dedi. Türk Tabipleri Birliği’nin açıklamasında da somut adımlar atılması çağrısı yapıldı. Ankara Tabip Odası açıklamasında ise Beyaz Kod sistemi kurulduğundan bu yana şiddet bildirimi sayısının 121 bini bulduğuna dikkat çekilirken “Her 24 saatte 30’a yakın sağlık çalışanı görevi başında sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalıyor” dendi.