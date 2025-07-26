Hatay'da 2 asker şehit oldu... CHP'den sert tepki: 'Askerimizin canına kıyanlar vatan hainidir!'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan ve aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın şehit olmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"YAPTIRIMI OLMAYAN CEZALARI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Emir şu ifadeleri kullandı:

"Her gün yeni bir acıya uyanıyoruz. Ve bu acının tek sebebi yine ihmal! Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan... Vatan nöbetine gelen iki evladımız, askeri birlikte susuzluktan, aşırı sıvı kaybından, çoklu organ yetmezliğinden şehit oldu!

Bu topraklar şehitlerimizin kanıyla vatan oldu. Ama artık evlatlarımızı cephede değil, kışlada ihmalle kaybediyoruz! Bu ülke, şehidine ağlamaktan yorgun düştü! Askerimizin canına kıyanlar vatan hainidir! Ve uyarıyoruz: soruşturma sonunda yaptırımı olmayan cezaları asla kabul etmeyeceğiz!"

MSB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayeti üzerine tedavilerine başlanan 7 askerden Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın şehit olmasına ilişkin açıklama yapmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 askerin yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezi'nde başlandığı, ardından hastaneye sevk edildikleri belirtilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır. Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır."