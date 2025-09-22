Hatay’da okulların bulunduğu bölgeye gece yarısı 'beton santrali' kuruldu!

Hatay’ın Defne ilçesinde Sümerler Mahallesi sakinleri, Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nin yanında dün akşam saatlerinde beton santrali kurulmaya başlanmasına tepki gösterdi.

Beton santralinin önünde açıklama yapan AÇKD Başkanı Nilgün Karasu, “Burası, her yaştan çocuğun eğitim gördüğü bir yer. Gürültü, çimento tozu... Bu çocuklar bu gürültü ve çimento tozunun içinde nasıl derse girecek, teneffüste nasıl vakit geçirecekler? Bu beton santralinin burada kurulmasının tek amacı bu alandaki inşaat ihalelerini alan şirketin birkaç kuruş daha fazla kazanmasıdır. Depremden bu yana olaylar aynı, sorunlar aynı. Çevre ve halk sağlığı ikinci, üçüncü plana itilmiş durumda. Rant ve şirketlerin kazancı ön planda. Şirket birkaç kuruş fazla kazansın diye bu santral buraya kuruluyor. Bu kabul edilemez. Yarın öbür gün çocuklar bir sürü hastalıkla uğraştığında bunun hesabını kim verecek” diye konuştu.

EĞİTİMSEN HATAY ŞUBE BAŞKANI TIRAŞ: BURASI OKUL BÖLGESİ, SANTRAL BURADAN KALDIRILMALI

Eğitimsen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş da beton santralinin gece saatlerinde kurulduğu haberini alıp geldiklerini söyleyerek, beton santralinin hemen arkasında Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nin bulunduğu, bu bölgenin okullar bölgesi olduğunu anlattı. Tıraş, “Burası okul bölgesi olmasının yanı sıra yerleşim yeri. Yeteri kadar toz soluyoruz, çocuklar yeteri kadar toz soluyor. Bizler bu beton santralinin buradan kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan, olay yerine gelen Defne Belediyesi zabıta ekipleri mahalle sakinlerine, beton santralinin yalnızca iki günlüğüne faaliyet göstereceğine dair izin alındığını söyledi.