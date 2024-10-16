Hatay Defne Belediyesi mühürledi ama çalışma devam ediyor

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkım yaşayan Hatay’da şimdi de beton santralları halk sağlığını tehdit ediyor. Defne Ekin Koleji’ne 150 metre mesafede bulunan ve Yetimoğlu Beton’a ait beton santralı inşaatı, Defne Belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Ancak firma, karara karşın inşaat çalışmalarına devam etti. Öğrenci velilerinden Derviş Yıldız konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Yaklaşık bir ay önce inşaatın başladığını ve sonrasında inşaattın durdurulması için ailelerle eylem ve basın açıklaması yaptıklarını belirten Yıldız, “Santralın çevreye doğal yaşama verdiği zararların yanında insanlarda her türlü nefes almak güçlüğü ve akciğer enfeksiyonlarına sebep olacağı unutulmamalıdır. Bizim çocuklarımızın okuduğu okulun yanına yapılmak istenen bu beton santralının bizim için İsrail’in Refah kampına attığı füzelerden farksız olduğunu belirtmek istiyoruz” dedi. Beton santrallarına değil, yanlış yerde yapılan santrallara karşı olduklarına dikkat çeken Yıldız, sözlerine şöyle noktaladı: “TOKİ alanı içerisinde ya da doğaya ve insanlara zarar vermeyecek bir buçuk iki kilometre mesafede yer göstermesine rağmen okulun dibine bu santralın yapılmasına bir anlam veremiyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını ve gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.”