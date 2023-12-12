Hatay Samandağ’daki Çarşı Merkez bölgesinde ev ve dükkânlar Hazine’ye devredildi: Mesajla öğrendiler

Yayınlanma: 12.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2023 - 04:00

6036 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile Hatay’da Antakya ve Defne sınırları içinde kalan 207 hektarlık alanın rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesine tepkiler sürerken Samandağ ilçesinde benzer bir düzenlemenin başlatıldığı ortaya çıktı.

1.6 HEKTAR ALAN

Buna göre Samandağ’da sağlam ev ve iş yerlerinin olduğu Çarşı Merkez’de, 1.6 hektarlık alan kanun değişikliğinden dört ay önce rezerv alan ilan edildi. Geçen günlerde yüzlerce vatandaş, ev ve dükkânlarının hazineye devredildiğini telefonlarına gelen mesajla öğrendi. CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın da bilgisinin olduğu söylenen vatandaşlar sürece ilişkin iptal davası açtı.

Abdullah Cömert Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Yapı Denetim Uzmanı İnşaat Mühendisi Habip Yapar, “6306 sayılı yasa, afet riski altındaki binaların dönüştürülmesini amaçlayan bir yasa fakat yeni yerleşim alanları kurulması için Meclis’ten çıkan ve onaylanan bir yasa. 4 ay önce bizim mülklerimiz ‘rezerv yapı alanı’ ilan edildiği zaman, 6306 sayılı yasada sadece boş alanların ‘rezerv alan’ ilan edilmesine dair yasal dayanak ve madde vardı. Yani devlet yeni yerleşim alanı kuracağı zaman, boş alanları rezerv yapı alanı ilan ediyordu ve o alana yeni yerleşim alanı kuruyordu” dedi.

Yapar, “Neredeyse hepimizin oy verdiği belediye başkanımız ve AKP İlçe Başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile görüşmüş. Bizimle konuşup, mülklerimizin olduğu bölgeyi hazineye devredilmesini ve o bölgeye TOKİ ile meydan yapılmasını istediğimizi belirtmiş, bunun üzerine de bakanlık 1.6 hektarlık araziyi hazine arazisine dönüştürmüş” iddiasında bulundu.

CHP AYM’YE GİDECEK

Bu gelişmelerden haberlerinin olmadığını belirten Yapar şöyle konuştu: “Bakanlığa gittik, onayınız var dediler ama yok. Bu durumdan telefonumuza gelen mesajla haberdar olduk. Ev ya dükkân vermek yerine komik bir birim fiyatla bedel ödeniyor. Yıllarca çalışıp güç bela ev ve dükkân sahibi olduk. Bunu eddediyoruz. Malımızın peşkeş çekilmesi sürecinde belediye başkanımızın da bulunmasından dolayı çok üzgünüz. Parti üst yetkilileri ile konuştuğumuzda süreci Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacaklarını belirttiler. Bireysel olarak yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için itirazımızı yaptık.”

Mülkü hazineye devredilen vatandaşlardan İrfan Cilli’nin avukatı Nadir Aslan ise “Samandağ’ın en değerli yerleri olan taşınmazlara, sahiplerinin bilgisi olmadan el konulması en temel hak olan mülkiyet hakkına saldırıdır. Araştırmalarımız sonucu talebin belediye başkanından geldiği iddiası düşündürücüdür” diye konuştu.

HAK KAYBI UYARISI

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ecevit Alkan da “Yerel siyasetçilerin halk kendi arasında buraları devlet yapsın söylemlerini doğru bulmuyorum. Sürecin takipçisiyiz. Bu tür uygulamaların deprem bölgelerinde çaresiz vatandaşlar üzerinden yürütülmesi hak kayıpları ve mağduriyete yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

‘MÜLKİYETE EL KOYULSUN DEMEDİK’



Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz hakkındaki iddialara ilişkin “Samandağ’da geçmişten köhne ve çarpık yapılaşma söz konusu. Depremin yıkımını fırsata çevirelim istedik ve devlet desteği ile modern bir Samandağ olsun dedik. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen’e bu durumu anlattık. O da nereden başlayalım deyince biz şehir merkezindeki köhne yapıları belirttik. Yıkılan vergi dairesi esnafı ile de konuştuk. Yeniden imar konusunda yardım istedik, asla mülkiyetlere el konulsun istemedik. Zaten yasalara aykırı” açıklamasını yaptı. Eryılmaz, “Yurttaşlara gelen mesaj sonrası bakan yardımcısı ile iletişime geçtim, duruma açıklık getirmesi için Samandağ’a davet ettim, yaklaşık 3 aydır geleceğim diyor. Hâlâ aynı noktayım. Devlet mekanizmasını mülkiyetlere dokunmadan yeniden imar için zorlamalıyız” dedi.

