Hatay'da kamu kurumlarının bayramda çalıştırılması tepki çekti: Bu karardan vazgeçin

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 03:00

Hatay Valiliği, deprem bölgesinde yaşayan halkın Kurban Bayramı tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri olan 23 Haziran-3 Temmuz arasında kamu idarelerinden alacakları hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için kurumların bayram süresince açık kalmasının büyük önem arz ettiğini bildirdi. Bu kapsamda personel planlamasının ve yurttaşların mağduriyetine neden olacak herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi konusunda gereğinin yapılması istendi.

GENELGE YAYIMLANDI

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, halen çadırda ve konteynerlerde yaşayan, aynı zamanda depremzede olan il genelinde içerisinde adliye, maliye, SGK, İŞKUR, gümrük gibi acil hizmet gerektirmeyen, her ulusal, resmi ve dini bayramda tatil olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 23 Haziran-3 Temmuz arasında açık tutularak bu kurumlarda görev yapan personeli bayram süresince çalıştıracak genelge yayınlandığına dikkat çekti.

(Alay Hamzaçebi)

"BAYRAM ZEHİR OLACAK"

Hamzaçebi, şunları söyledi:

“Resmi ve dini bayramlarda sadece güvenlik, itfaiye, sağlık hizmeti veren kurumlar yeteri kadar personel ile hizmet verir. Cumhurbaşkanı’nın tatili 9 gün yaptığı kararda sadece zorunlu hizmetlerin aksatılmaması için asgari personel bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. Diğer depremzede illerde olmayan bu uygulama sadece Hatay’da uygulanıyor. Valilik, bayramı zehir mi etmek istiyor? Karardan derhal vazgeçin.”

İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu kurumlarına gönderdiği yazısında şöyle demişti: “Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 26 Haziran Pazartesi günü tam gün, 27 Haziran salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları sayın cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”