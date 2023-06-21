Hatay için 'özerklik' provokasyonu: 'Milli birliğimiz hedef alınıyor'

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:20

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:51

Depremde büyük yıkım yaşayan ve yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da sorun bitmiyor. Haziran ayında açılan “Hatay Özerk Yönetimi” adlı Twitter sayfasından yapılan paylaşımda “Suriye halkımız nüfusun yüzde 90'ını oluşturduğu için özerk bir yönetime ihtiyaç duyduk ve halkımıza hizmet edeceğiz, Suriye bayrağımızı dalgalandıracağız” denildi.

Bu yapının SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi ve Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girdiğinin iddia edildiği hesabın iddiaları, saatler sonra Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. İlgili hesabın paylaşımları sonrası Hatay Barosu, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, devlete karşı suçlar, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçları kapsamında şikâyette bulundu.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Şikâyet sonrası Cumhuriyet’e konuşan Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın, “Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan hesapla hedef alınan kamu barışı ve milli birliğimizdir” dedi. Bu eylemlerin TCK kapsamında suç olduğunun altını çizen Açıkalın, “Takibi şikâyete de bağlı olmamasına rağmen baromuz ilgili hesap hakkında gerek Anayasa gerek Ceza yasamızda düzenlenen ve amacı devletin bölünmez bütünlüğünü korumak olan maddelerine dayanarak suç duyurusunda bulunmuş olup, konunun takipçisidir” ifadelerini kullandı.

“Her ne kadar küçük bir sosyal medya hesabının önemsiz bir paylaşımı olarak yansıtılsa da böylesine açık bir provakasyon şehrimizde istenmeyecek sonuçlara yer açabilme ihtimalini taşımaktadır” diyen Hatay CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Bu ve benzeri paylaşımlardan çıkabilecek herhangi bir kıvılcımın hali hazırda zor durumdaki Hatay halkı için yaratacağı etki oldukça olumsuz olur” uyarısında bulundu.

"ATATÜRK’ÜN EMANETİ OLDUĞUNU UNUTTURMAYACAĞIZ"

"Özerklik gibi son derece rahatsız edici ve tetikleyici bir konunun sosyal medyada gündeme gelmesi ve tartışılması konusunda ihmalkârlık ve ciddiyetsizliğin söz konusu" olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

“Burada 'özerklik' bahsi geçirilerek kaşınmak istenen toplumsal fay hatlarının da farkındayız. Hatay’ın ülkemizin bölünmez bütünlüğünün bir parçası olduğunu ve Atatürk’ün bize emaneti olduğunu unutturmayacağız.

Şehrimizin süreç içinde iktidarın izlediği basiretsiz dış politika ve çeşitli sebepler ile değişen demografik yapısından kaynaklı bu tür provokasyonlara çanak tutanlara asla müsaade etmedik etmeyeceğiz. Bizlerin sergilediği ciddiyeti aynen mevcut hükümetin yetkilileri de göstermelidir. Hem İçişleri Bakanlığı’ndan hem de İletişim Başkanlığı’ndan bu hesabın kim tarafından ne amaçla yönetildiğine dair açıklamaları ve yasal sürecin gidişatı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi son derece önemli ve ivedidir.”