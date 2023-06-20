Hatay’a hayat olan ‘Aşhane’

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

Kendisinin İstanbul’da eşi Rennan Hanım’la ortak olduğu bir reklam şirketi var. Erdem Bey depremin büyüklüğünü fark edince bölgeye gelmek istemiş. O sırada doktor bir arkadaşının bölgeye gideceğini öğrenince, tedavi ve defin işlemleri için gerekli olan malzemeleri yüklenip yola çıkmışlar. Doktor arkadaşı iki gün sonra dönüyor ama onun için rahat etmiyor.

‘ÜÇ AYDA 200 BİN ÖĞÜN’

Sonrasını şöyle anlatıyor Tavukçuoğlu: “Bir süre Elbistan tarafına da gittim ama aklım hep Hatay’daydı. Döndüm ve daha kalıcı bir çözüm için aşevi kurmaya karar verdim. Aşhane projesi böyle başladı. Antakya Belediyesi’nden en çok yıkıma uğrayan mahallelerden olan Odabaşı Mahallesi’ndeki parkın yanını istedim. Bölgeden bir aşçı buldum ve dedim ki ‘Bölge insanı normalde ne yiyorsa o yemekleri yap’. Üç ayda 200 bin öğün ücretsiz yemek dağıttık. Gündüzleri çorba, akşamları akşam yemeği verdik. Sonrasında daha sosyal ve kooperatif tipi bir yapıya evrilmek istedik. İstanbul’dan kahve getirip ön tarafı kahveci yaptık. Örneğin bölge kadınlarına sırayla malzeme verdik, o da tatlısını yaptı, kahve yanında onu sabit ücretle sattırıp o günün gelirini tamamen ona kalacak biçimde bir döngü yarattık..”

Bölgeye dönmek isteyen Odabaşı Mahallesi sakinleri için Aşhane projesi tam anlamıyla “yaşam alanı” olmuş.

En az iki yıl burada kalmayı hedeflediklerini belirten Tavukçuoğlu çağrıda bulunuyor: “Devlet bu modeli alıp da deprem bölgesine yayarsa birçok sorunun çözümü sağlanır.”