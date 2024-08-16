Hatay’da TOKİ inşaatı kanalizasyon patlattı

Yayınlanma: 16.08.2024 - 05:21

Güncelleme: 16.08.2024 - 05:21

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’da yurttaşın çilesi bitmiyor. İskenderun’da yapımı süren TOKİ birinci etabın inşaatı sırasında Mustafa Kemal Mahallesi 544 Sokak’ta apartman giderleri tıkandı. Kanalizasyon gideri evlerin birinci katlarını ve bahçelerini bastı. Cumhuriyet’e konuşan sokak sakini E.D., “Ne yapacağımızı şaşırdık. Hepimiz hastanelik olduk. CİMER’e bile yazdık. Geliyorlar, sonra bakıp gidiyorlar. Dayanamıyoruz artık” dedi.

Olay sonrası bölgeye gelen CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise şunları söyledi: “Dört aydır Hatay’ın her bir noktasından başka bir kanalizasyon ihbarı geliyor. Yetkililere sesleniyoruz. İnsan sağlığını önceleyen politikaları bir an önce hayata geçirin.”