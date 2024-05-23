‘Hayvanların toplatılması zaten öldürülmesi demek’
İktidarın sokak hayvanlarının toplanması ve bazılarının uyutulması için bir yasa teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın birkaç gün önce
kurmaylarına sokak hayvanları
ile ilgili bir yasa teklifi hazırlığı
yapılması için talimat verdiği,
bu kapsamda hazırlanacak
yasada 30 gün süre zarfında
sahiplenilmeyen köpeklerin
uyutulacağı öne sürüldü.
Change.org’da başlatılan imza
kampanyası kısa sürede on
binlerce destekçi topladı.
Cumhuriyet’e konuşan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Tuğba Gürsoy, uzmanlardan görüş alınmadığına vurgu yaptı. Hazırlanan metnin içeriğini bilmediklerini kaydeden Gürsoy, “Teklifi n bugünkü Meclis komisyonunda görüleceği söyleniyor fakat Meclis toplantı takvimine baktığımızda böyle bir toplantı görünmüyor. Hayvanların barınaklara toplatılması zaten öldürülmesi demek. Eğer bir yasa hazırlanacaksa 2019 yılında Meclis araştırma komisyonu toplandı ve çok nitelikli bir rapor çıktı. Bu rapora göre hayvanların lehine bir yasa yapılması gerekir” dedi.
Yasa teklifi nde bulunduğu
öne sürülen bazı diğer
maddeler ise şöyle: Hayvanlar
barınaklara taşınacak ve barınak
sayısı artırılacak, belediyeler
tarafından internet siteleri
aracılığıyla sahiplendirme
yapılacak, toplama,
kısırlaştırma merkezleri
kurulacak, cins hayvan satışı
sınırlanacak.
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