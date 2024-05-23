‘Hayvanların toplatılması zaten öldürülmesi demek’

Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birkaç gün önce kurmaylarına sokak hayvanları ile ilgili bir yasa teklifi hazırlığı yapılması için talimat verdiği, bu kapsamda hazırlanacak yasada 30 gün süre zarfında sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulacağı öne sürüldü. Change.org’da başlatılan imza kampanyası kısa sürede on binlerce destekçi topladı.



Cumhuriyet’e konuşan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Tuğba Gürsoy, uzmanlardan görüş alınmadığına vurgu yaptı. Hazırlanan metnin içeriğini bilmediklerini kaydeden Gürsoy, “Teklifi n bugünkü Meclis komisyonunda görüleceği söyleniyor fakat Meclis toplantı takvimine baktığımızda böyle bir toplantı görünmüyor. Hayvanların barınaklara toplatılması zaten öldürülmesi demek. Eğer bir yasa hazırlanacaksa 2019 yılında Meclis araştırma komisyonu toplandı ve çok nitelikli bir rapor çıktı. Bu rapora göre hayvanların lehine bir yasa yapılması gerekir” dedi.

Yasa teklifi nde bulunduğu öne sürülen bazı diğer maddeler ise şöyle: Hayvanlar barınaklara taşınacak ve barınak sayısı artırılacak, belediyeler tarafından internet siteleri aracılığıyla sahiplendirme yapılacak, toplama, kısırlaştırma merkezleri kurulacak, cins hayvan satışı sınırlanacak.

