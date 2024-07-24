Hayvanlarla ilgili ötanazi görüşmelerinde iktidar, muhalefetin konuşma süresini sınırlandırdı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.07.2024 - 04:00

Sokak hayvanlarının katledilmesini öngören Hayvanları Koruma Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi’ni görüşmek için 3. kez toplanıldı. Yasa teklifinin 5. maddesinde yer alan “hayvanlara yerel yönetimlerce ötanazi yapılır” ifadesi Veterinerlik Hizmetleri Yasası’nın 9. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hükümle değiştirildi. Ötanazi veteriner gözetimine bağlandı.

Meclis koridorlarında bekletilen yaşam hakkı savunucuları ise “Yasa değil cinayet”, “Türk milleti sizi affetmeyecek” sloganları atarak katliam yasasına tepki gösterdi.

‘BARINAKLAR ÖLÜM KAMPI’

İktidar, muhalefetin teklifin her maddesine hayvan hakları için uzun itirazlar yapması üzerine komisyon üyesi olan milletvekillerinin konuşmalarını dört dakika, üye olmayan milletvekillerinin üç dakika, Meclis’te grubu olmayan milletvekillerinin konuşmalarını ise iki dakika ile sınırlandırdı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “İstediğiniz kadar sesimizi kesmeye çalışın. Bu despot bir uygulama” diye konuştu. CHP’li Orhan Sarıbal, “9. maddede belirsizlik var” ifadesini kullandı. İYİ Partili Nimet Özdemir, muhalefetin “Barınaklar ölüm kampı” derken siyaset yapmadığını, gerçeklerin söylendiğini belirtti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise “Dilsiz canlılar öldürülürken vebal, hepinizin üzerindedir” ifadelerini kullandı.