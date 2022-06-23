Nureddin Nebati SADAT’a ‘sır’ dedi: 'Gizli kalmalı'
Rıza Sarraf’ın SGK borçlarına ilişkin soru önergesine yanıt için Cumhurbaşkanlığı’nı işaret eden Nebati, SADAT’a ilişkin vergi incelemeleri hakkındaki soruyu “gizli kalmalı” diyerek yanıtsız bıraktı.
CHP Milletvekili Kani Beko, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi’nin yayımladığı resmi ilana göre Rıza Sarraf’ın SGK’ya 1.6 milyon TL ceza borcu bulunduğuna dikkat çekti. Sarraf’ın 2016’da Türkiye’yi terk ettiğine ve ABD’ye yerleştiğine işaret eden Beko, 2017’de ise mal varlıklarına el konularak, şirketlerine kayyım atandığını bildirdi. Beko, Sarraf’ın bir şirketinin ise hâlâ faaliyette olduğunu belirterek, bakanlığın bu konularda soruşturma başlatıp başlatmadığı, kayyımların bu konuda görevini yapıp yapmadıklarını sordu. Nebati ise tek cümlelik yanıtında, “yazılı soru önergesine ilişkin hususlar, Cumhurbaşkanı yardımcılığı uhdesindedir” demekle yetindi.
CHP Milletvekili Murat Emir, Nebati’ye, SADAT AŞ’nin mali açıdan denetiminden geçip geçmediği, ne kadar vergi tahakkuk ettirildiği, ne kadar gelir vergisi ve SGK primi ödediği, ithalat ve ihracat faliyeti olup olmadığı gibi çeşitli sorular yöneltti.
"GİZLİ KALMALI"
Nebati, Vergi Usul Yasası’nın “vergi mahremiyeti” başlıklı maddesine dikkat çekerek, yasada vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğrayan memurlar ile diğer görevlilerin öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemeyeceklerinin hüküm altına alındığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın SADAT’a ilişkin soru önergelerine, “konunun bakanlığının görev alanına girmediği” gerekçesiyle yanıt vermedi.
Video Haberler
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış