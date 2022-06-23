Nureddin Nebati SADAT’a ‘sır’ dedi: 'Gizli kalmalı'

23 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

CHP Milletvekili Kani Beko, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi’nin yayımladığı resmi ilana göre Rıza Sarraf’ın SGK’ya 1.6 milyon TL ceza borcu bulunduğuna dikkat çekti. Sarraf’ın 2016’da Türkiye’yi terk ettiğine ve ABD’ye yerleştiğine işaret eden Beko, 2017’de ise mal varlıklarına el konularak, şirketlerine kayyım atandığını bildirdi. Beko, Sarraf’ın bir şirketinin ise hâlâ faaliyette olduğunu belirterek, bakanlığın bu konularda soruşturma başlatıp başlatmadığı, kayyımların bu konuda görevini yapıp yapmadıklarını sordu. Nebati ise tek cümlelik yanıtında, “yazılı soru önergesine ilişkin hususlar, Cumhurbaşkanı yardımcılığı uhdesindedir” demekle yetindi.

CHP Milletvekili Murat Emir, Nebati’ye, SADAT AŞ’nin mali açıdan denetiminden geçip geçmediği, ne kadar vergi tahakkuk ettirildiği, ne kadar gelir vergisi ve SGK primi ödediği, ithalat ve ihracat faliyeti olup olmadığı gibi çeşitli sorular yöneltti.

"GİZLİ KALMALI"

Nebati, Vergi Usul Yasası’nın “vergi mahremiyeti” başlıklı maddesine dikkat çekerek, yasada vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğrayan memurlar ile diğer görevlilerin öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemeyeceklerinin hüküm altına alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın SADAT’a ilişkin soru önergelerine, “konunun bakanlığının görev alanına girmediği” gerekçesiyle yanıt vermedi.