HDF Öymen'i unutmadı: Mirası, özgür ve adil bir Türkiye mücadelesinde yolumuzu aydınlatmaya devam edecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanlarından, gazetemizin yazarı Altan Öymen'in yaşamını yitirmesinin üzerine Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonu başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Düşünce özgürlüğü, basının bağımsızlığı ve sosyal adalet için verdiği mücadeleyle Türkiye'nin demokratikleşme yolunda bir pusula oldu. "Demokrasi bir yaşam biçimidir” sözüyle, aklı ve vicdanı rehber edinen Öymen; birikimi ve nezaketiyle hepimize ilham verdi.

Cumhuriyet'e ve laikliğe bağlılığıyla gerçek bir aydın olan Altan Öymen'i saygı, minnet ve özlemle anacağız Ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz. Mirası, özgür ve adil bir Türkiye mücadelesinde yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.