HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanına gözaltı

02 Kasım 2021 Salı, 15:57

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Yüksel, Adıyaman'daki evinde ailesini ziyareti sırasında gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Yüksel'i gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olaya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kemal Bülbül, Mustafa Yüksel'in baskın sonrası evinden fotoğraflar paylaşarak "Danışmanım, evi talan edilerek gözaltına alındı. Danışmanım Mustafa Yüksel, Adıyaman'a ailesini ziyarete gittimişti. Saat 13.30'da evini dağıtarak gözaltına aldılar. Bu zulüm ve barbarlık 5 çocuğun önünde yapıldı! (02 Kasım 2021)" diye yazdı.