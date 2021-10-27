CHP'lilere ve HDP'lilere 'mermi'li tehdit: 'Demirtaş' ve 'Kavala' vurgusu yaptı, cezası kaldırıldı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 15:37

İstanbul Kadıköy ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi'nin AKP Gençlik Kolları Başkanı olduğunu ileri süren Mehmet Emin Göç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP'yi ölümle tehdit etmişti.

Hakkında dava açılan sanık Göç'ün 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mehmet Emin Göç ve avukatı ile Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı katıldı.

Mahkeme hakimi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sanığın olay tarihi itibarıyla cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için istenen raporun geldiğini, raporda sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildiğini tutanağa geçirdi.

'DEMİRTAŞ' VE 'KAVALA' İLE SAVUNDU

Söz verilen Kaftancıoğlu'nun avukatı Betül Savaş Ütücü, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet Emin Göç de, "Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyenler, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenler beni hapse attırmaya çalışıyorlar. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Emin Göç hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Dava dosyasının "tehdit" suçu yönünden sanık Mehmet Emin Göç ile katılanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu arasında uzlaştırma işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Emin Göç'ün 3 Mayıs 2020'de sosyal medya hesabından içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşarak, paylaşımın üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP'nin genel merkezlerinin hesaplarını etiketlediği belirtildi.

İddianamede, "sanığın paylaşımının isimleri geçen kişilere yönelik silahlı tehdit olarak değerlendirilebileceği düşünülse de sanığın paylaşımında içi mermi dolu kavanoz fotoğrafıyla CHP ve HDP genel merkezleri ile tüzel kişiliğini hedef aldığı" kaydedildi.

Sanığın "paylaşımındaki ifadelerin de basit bir tehdidi aştığı vurgulanan iddianamede, Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu'nun CHP'nin tüzel kişiliğini temsil eden kişiler olduğu, gerçekte hedef alınanın da CHP tüzel kişiliği ve onun seçmeni olduğu" aktarıldı

İddianamede, sanığın "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.