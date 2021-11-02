Son anket: AKP'de büyük erime

AKP'nin çekirdek oyunun bundan 5 yıl önce 8 yıl önce gerçekleşen anketlerde yüzde 35 civarı olduğunu hatırlatan gazeteci Emin Çapa'nın, "AKP çekirdek oyunun altına mı düşüyor?" sorusuna MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"AK Parti'nin geçmişte şöyle bir durumu vardı. AK Parti otobüsünden inen yolcu yolun kenarındaki dolmuş durağında başka bir AK Parti otobüsünğn gelmesini beklerken, şimdi AK Partili seçmen hemen arkadaki İYİ Parti, Gelecek Parti ve DEVA Partisi dolmuşlarına binerek yoluna devam ediyor"