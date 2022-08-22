HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama: 'Tedbir alınmamış'
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarına ilişkin olarak, "Burada yiten her bir can, yitiren her bir can bizim canımızdan gitmiştir. Acıları acımızdır" dedi.
Sancar, Üçyol mevkiinde art arda yaşanan 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kaza alanında incelemelerde bulundu.
Burada gazetecilere açıklama yapan Sancar, ağır tonajlı ve tehlikeli yük taşıyan araçların şehrin içinden geçmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
"TEDBİR ALINMAMIŞ"
Kazaya ilişkin soruşturmayı yakından takip edeceklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:
"İlk kazanın üzerinden 20 dakika geçmesine rağmen hiçbir tedbir alınmıyor, yol kapatılmıyor, kaza yapan araçtan saçılan fosfat caddeye saçılmışken buna dair hiçbir önlem alınmıyor. 20 dakika sonra bir başka tır gelip burada ilk kazaya müdahale etmek isteyen insanlara çarpıyor. Yıllardır Derik’e bir çevre yolu yapılmaması, bu kazaların felakete dönüşmesinin en temel sebebidir. Burada yiten her bir can, Antep’te yaşamını yitiren her bir can bizim canımızdan gitmiştir. Acıları acımızdır."
Sancar ve beraberindekiler daha sonra kazada yaşamını yitirenlere taziye ziyaretinde bulundu.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Beykoz'da AKP zulmü sürüyor, yurttaşlar direniyor
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı
- 'Bu seçim normal değil'