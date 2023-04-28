HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: 'Kullanacağımız oyumuz bir Yeşil Sol'a bir Kemal Kılıçdaroğlu'na'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 18:58

Güncelleme: 28.04.2023 - 19:00

İstanbul Esenler’de yurttaşlara seslenen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu ülkeye değişim ve dönüşüm gelecek. Bu ülkeyi yöneten anlayış gidecek. Bu ülkede Kürt düşmanlığı, demokrasi düşmanlığı yapanlar ve bu zihniyeti taşıyanlar gidecekler.” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs tarihi bu kadar tarihsel, bu kadar önemli. 14 Mayıs tarihi bu kadar kıymetli bir tarihtir. Bizim aramıza ayrımcılık tohumları yayanları, kutuplaştıranları bu ülkeden artık göndereceğiz. Onların bu ülkeyi yönetmesine asla izin vermeyeceğiz.

31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde, yine 24 Haziran seçimlerinde onları nasıl yenilgiye uğrattıysak bu seçimde de aynı yenilgiyi yaşatacağız.

Kürdü inkar edenleri, Türkiye halklarını inkar edenleri, kadınların geleceğini karartanları, gençlerin hayallerini çalanları mutlaka göndereceğiz.

Kullanacağımız oyumuz bir Yeşil Sol'a bir Kemal Kılıçdaroğlu'na."

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var; Erdoğan. Diğer yanda, rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var. Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik” demişti.

Emek ve Özgürlük İttifakı da bugün, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamıştı.