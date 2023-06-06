HDP ile İYİ Parti arasında 'Erzurum' gerilimi: 'Demokrasiyi öğreneceksiniz'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 09:51

Güncelleme: 06.06.2023 - 09:51

İYİ Parti kurucusu ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ile HDP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş sosyal medyada tartıştı. Cinisli Twitter hesabından HDP'nin kentten milletvekili çıkarmasını "Bu hadise Erzurum için bir travma, Türkiye için alarm zilidir" sözleriyle yorumladı.

İYİ Partili Cinisli Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şaşırıyorum ve üzülüyorum. HDP Erzurum’dan Milletvekili çıkardı, ülkede kimsenin umurunda değil. Bu hadise #Erzurum için bir travma, Türkiye için alarm zilidir. Sebepleri iyi anlaşılmalıdır. Erzurum’un önemi yalnızca tarımı, hayvancılığı, Palandöken Dağı DEĞİLDİR. Erzurum’un ASIL önemi derin jeopolitik konumu ve tarihi milli siyasi hafızasıdır. Devlet kuran şehrin yüzlerce yıldır 2000 m. rakımda vatan bekçiliği yaptığını kimse unutmamalıdır. Erzurum’un derin stratejik önemini hiçe saymak idarecileri ileride vebal altında bırakır. Allah Devleti, Milleti korusun."

'DURUMUNUZ VAHİM GERÇEKTEN'

Cinisli'ye yanıt HDP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'tan geldi.

Beştaş, "Yanlış; HDP Erzurum’dan milletvekili çıkarmadı. Erzurum halkı YeşilSol’dan iradesini ortaya koydu. Demokrasiden anladığınız ifade ettiğiniz şey ise durumunuz vahim gerçekten. Neyse öğreneceksiniz demokrasiyi de halk iradesini de. Merak etmeyin. Erzurum halkının teveccühüne layık olmaya çalışacak ve sizlerin duyuramadığı sesi olacağız" dedi.

Yanlış; HDP Erzurum’dan milletvekili çıkarmadı. Erzurum halkı YeşilSol’dan iradesini ortaya koydu.



Demokrasiden anladığınız ifade ettiğiniz şey ise durumunuz vahim gerçekten.



Neyse öğreneceksiniz demokrasiyi de,halk iradesini de.



Merak etmeyin. Erzurum halkının teveccühüne… https://t.co/hdvWoLXKDI — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) June 5, 2023

'ANLAMAKTA ZORLANMIŞSINIZ'

Naci Cinisli ise paylaşımını alıntıladığı Beştaş'a şöyle karşılık verdi:

"Konuyu anlamakta zorlanmışsınız. Halkın iradesine saygım sonsuz. Sorun, aziz hemşehrilerimin bir bölümünün o oyları tarih boyunca uzak olduğu siyasi görüşe neden verdiği. Sorgulamam ve seslenişim sizin dışınızdaki tüm siyasete, kamuoyuna. Umarım ki TBMM’de bildik mevzularınızın dışında şehrimizin ana sorunlarını gündemde tutarsınız ve şehrimize layık bir dönem geçirirsiniz."

'ASIL ALARM ZİLİ...'

Cinisli kendisine "Erzurum ekonomik gelişmişlik/kişi başı gelir sıralamasında 81 il arasında 69. sırada ama size asıl alarm zilini bu çaldırmıyorsa bilemem tabii" tepkisi gösteren bir Twitter kullanıcısına ise şu yanıtı verdi:

"Tam da bu sebepler ve benzerleri sorgulanmalı zaten. Şehir 1960’lardan beri istihdam yaratan köklü yatırım almıyor. Tüm Erzurumlular bizim kardeşimiz. Kime oy verdiğinden ziyade oy tercihleri neden değişti? Bunu sormalıyız. Göç en büyük sorun…"