HDP'de 29 kişilik MYK'nın 15 üyesi değişti

17 Temmuz 2022 Pazar, 20:34

HDP, 5. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını bugün yaptı. Toplantıda, partinin yeni MYK üyeleri belirlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre; Cihan Aydın, Dersim Dağ, Ömer Öcalan, Pero Dündar, Elif Bulut, Rıdvan Turan, Emirali Türkmen, Serhat Eren, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hatice Akdağ, Hişyar Özsoy, İdil Uğurlu, Mehmet Rüştü Tiryaki, Turgut Öker ve Murat Çepni MYK’ya giren yeni isimler oldu.

Naci Sönmez, Samet Mengüç, Feleknas Uca, Ebru Günay, Özlem Gündüz, Doğan Erbaş, Sultan Özcan, Şaziye Köse, Tayip Temel, Tülay Hatimoğulları, Turkut Çatar, Musa Piroğlu, Mahfuz Güleryüz ve Tuncer Bakırhan ise MYK üyeliğine yeniden seçildi.

MYK, yarın ilk kez toplanacak ve görev dağılımı yapacak.