HDP'den Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:54

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 13:54

HDP heyeti, 2016 yılından beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dün bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. HDP'den yapılan açıklamada Demirtaş'ın, heyete teşekkür ederek kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirttiği ifade edildi.

Partiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Siyasi rehin olarak tutulan önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ile bir heyetimiz, kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün (26 Ocak) Edirne Cezaevinde görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı.

Emek Özgürlük İttifakı’nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Parti yönetimimiz de kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikir birliğini pekiştirdi."