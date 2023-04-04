HDP'den 'ortak liste' tartışmalarının ardından dikkat çeken 'TİP' açıklaması: Bu onların tercihi ve hakları

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 18:31

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 18:31

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Temel, 14 Mayıs seçimleri öncesi Emek ve Özgürlük İttifakı'nda ortaya çıkan liste tartışmalarına dair, "HDP ve TİP’e dair halkımızın yoldaşlarımızın doğru anlaması için durumu anlatacağım. Bu birlikteliği yani Kürt Hareketi ve Türkiye sosyalist güçlerinin tarihsel ittifakına her koşulda karşı olanlara durumu izah etmek zor. Ancak sözüm tarihsel ittifaktan yana olanlaradır. HDP bileşenleri ve onların seçim partisi olan Yeşil Sol Parti Türkiye’nin her ilinde yani 81 ilinde en güçlü adaylar ile seçime girecektir. Ve halkımıza tek çağrımız sadece Yeşil Sol Parti’nin altına mührü vurmalarıdır" ifadelerini kullandı.

'BAZI ADAYLARLA ŞANSI DENEMEK İSTİYORLAR'

"TİP ise Yeşil Sol/HDP ile beraber aynı ittifakın bir partisi olarak bazı kentlerde demokratik bir yarış temelinde partimizden hiçbir imtiyaz veya destek istemeden seçime girmek istiyor ve bazı adaylar ile şansı denemek istiyor. Bu onların kendi tercihi ve hakları" ifadelerini kullanan Temel şunları söyledi:

"Parti kaygısı taşıyan değerli halkımıza, yoldaşlarımıza ve gönlü HDP ile olan herkes emin olsun ki TİP’li arkadaşlarımız hiçbir yerde bir imtiyaz ve bir temsilci istemiyor. Ayrıca HDP’ye zarar verebilecek yerlerde seçime girmeyip, partimiz olan Yeşil Sol Partiyi destekleyecek.

'SABIR VE BÜYÜK İNATLA GELİYORUZ'

Sonuç olarak, amacımız her koşulda Emek ve Özgürlük İttifakı ve Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nı omuz omuzda büyütmektir. Bu uğurda uzun süredir devam eden görüşmelerimiz sürüyor. 3.Yol'a inancımız diridir, sabır ve büyük bir inatla geliyoruz."