HDP’li Buldan İzmir’de konuştu: Sizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz

13 Şubat 2022 Pazar, 16:00

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir Konak'ta bulunan Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Buldan, 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geldiği zirveyi hatırlatarak "Bu toplantıdan sonra sosyal medyada kıyamet koptu. Niye bu 6’lının içinde HDP yok diye soranlar oldu. Sevgili halkımız, sizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz, bu da böyle bilinsin. Bizi yok sayanları zamanı geldiğinde yok saymasını iyi biliriz" diye konuştu.

"YOLUMUZ ÜÇÜNCÜ YOL"

Kendi yollarında yürümeye devam edeceklerini belirten Buldan, şunları söyledi:

"O altı siyasi partinin içerisinde bir tanesini ayırın, diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı bile etmez. İşte bunun için hiç oralı olmanıza gerek yok. Biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur ve bu üçüncü yola bir gün herkes muhtaç olacak, bir gün herkes mecbur olacak, bir gün herkes bizimle görüşmek için yanımıza gelecekler, bizimle görüşmek için randevu isteyecekler, bundan hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın. Biz öyle kolay lokma değiliz. Biz, Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi demirden leblebiyiz, ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır."

Demokratik muhalefetin mücadele ortaklığını büyütmeye kararlı olduklarını ifade eden Buldan, "Bu kararlılığımız, cesaretimiz, idealimiz her daim olacaktır. Demokrasi ittifakı dediğimiz bu yol, bir mücadele ortaklığıdır. Bu güç birliği hem tarihsel hem toplumsal bir ihtiyaçtır, bu umudu yeniden inşa ediyoruz, hepimize hayırlı olsun. Türkiye'nin çoklu krizde çıkış yolu en güçlü demokrasi ittifakında buluşmaktır" ifadelerini kullandı.



Kongreye, HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.