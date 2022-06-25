HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu gözaltına alındı
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale'de gözaltına alındı. Hüda Kaya, oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin "Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" diye tepki gösterdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ile iddiaya göre "Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum" ihbarında bulunuldu.
İhbarın ardından yapılan çalışmalar sonucu Muhammed Cihad Cemre'nin, kırsal alanda çekildiği anlaşılan birden çok fotoğrafta, silahlı olarak birlikte yer aldıkları tespit edildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. Muhammed Cihad Cemre’nin Çanakkale’nin Bayramiç'teki evinden gözaltına alındığını öğrenildi.
HÜDA KAYA'DAN AÇIKLAMA
Gözaltı olayının ardından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, “Bir süredir Çanakkale Bayramiç’e yerleşip tarım ve toprakla kendine düzen kurmaya çalışan oğlum bu sabah Terörle Mücadele tarafından evinde gözaltına alındı” dedi. Kaya, "Dosyada kısıtlılık olduğundan sebebini biz bilmiyoruz ama yandaş ve troller hızlıca harekete geçmişler çirkin saldırılarla ailemi hedef gösteriyorlar. Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" ifadelerini kullandı.
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