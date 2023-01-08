HDP'li Mithat Sancar: Altılı masa adaylar çıktıktan sonra 'gelin müzakere yönetelim' derse biz 'hayır' demeyiz

Yayınlanma: 08.01.2023 - 23:42

Güncelleme: 08.01.2023 - 23:42

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın gündem olan "HDP ittifaklarıyla birlikte aday çıkaracak" açıklamasının ardından, "Altılı masa adaylar çıktıktan sonra 'gelin açık konuşalım, müzakere yönetelim' derse biz 'hayır' demeyiz" açıklamasını yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta yaptığı ‘HDP kendi adayını çıkaracak’ açıklamasını Iğdır’da da tekrarladı. Buldan, HDP’nin ittifaklarıyla ortak aday çıkaracağını söyledi.

HDP‘nin seçimlere kendi adayı ile gireceğini bir kez daha tekrarlayan Buldan, “HDP niye aday çıkarmasın” diye sorduktan sonra şunları kaydetti:

Herkesin gözü HDP’de yani bizde, aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı, Millet İttifakını destekleyecek mi desteklemeyecek mi? HDP’nin stratejisi yerel seçimlerdeki gibi mi olacak yoksa yeni bir hedefi mi var, yeni bir strateji mi belirlenecek? Dün Kars’ta bir açıklama yaptım, HDP kendi adayını açıklayacak ve kendi adayıyla seçimlere girecek dedim, dünden beri tartışılan tek mesele HDP’nin aday çıkarıp çıkarmayacağı meselesi.

SANCAR: BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın gündem olan "HDP ittifaklarıyla birlikte aday çıkaracak" açıklamasının ardından seçime ve gündemdeki konulara ilişkin gazeteci Zeynel Lüle'nin sorularını yanıtladı.

Sancar, "Altılı Masa adaylar açıklandıktan sonra 'gelin konuşalım, açık müzakere yönetelim' derse biz 'hayır' demeyiz" açıklamasını yaptı.

Sancar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İktidar bu kayyum sistemini ülkenin genel rejimi haline getirecek. Bize karşı yürütülen Kobani davası kumpas davasıdır. Yargı tarihinde örneğine rastlanmayacak kadar..





Biz bu iktidarı göndermek istiyoruz. Bununla da yetinmek istemiyoruz, bu düzeni değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.





Şu an acil ihtiyaç son 10 yılda iyice felaketlere boğmuş olan bu iktidarı seçimle göndermek. Bu hedefse buna giden yolu da oturup konuşarak yapmak gerekiyor. Onu göndereceksiniz ülke boşlukta kalmayacak ki. Gelen yönetim farklı olmayacaksa değişen ne olacak? İki yıl sonra aynı yere geleceksek, yazıktır.





Yapıcı bir rol üstlenip demokrasi için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz.

ADAY AÇIKLAMASI: MÜZAKEREYE AÇIĞIZ

Adayımızı ilan ettikten sonra seçimlerin doğasında olan açık diyalog ve müzakere yöntemi geçerli olabilir. Daha da açık konuşayım, biz adayımızı çıkardıktan sonra, Altılı Masa adayını çıkardıktan sonra gelin konuşalım açık müzakere yönetelim derse biz hayır demeyiz.





Seçimlere giderken "HDP adayını çıkararak yanlış yapıyor" diyenler; biz müzakereye açığız. HDP'den ne yapılması isteniyor? Seçimlere kadar müzakerelere açığız yeni formüller bulunabilir.





Biz sessiz kalsak bile muhalefet seçmeni sandığa gitmeye ikna edebilir mi? Biz bu iktidardan kurtulmanın garanti yolunu söylüyoruz.





Bir ziyaretle bu kadar bedel varken biz her şey süt liman olacak bir parti miyiz? Biz kendimize güveniyoruz. Halka verdiğimiz taahhütlere bağlıyız.





Adayı şantaj ve tehdit olarak çıkarıyor değiliz. Halka verdiğimiz sözlerin icabını yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu ülkede aydınlığa doğru giderken herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Bir hedefimiz var bundan vazgeçmiyoruz. Politikamızı şeffaf yapıyoruz. O nedenle adayımızı çıkaracağız, iddiaları bir aday çıkaracağız. İkinci tura kalacak bir aday çıkaracağız. Demokrasi güçlerinin iki blok arasında kalmış ama ikisini de içine sindiremeyenler için bir aday çıkarıyoruz.

(Aday ismi) İsim bizim öncelikli gündemimiz değildir, öncelikli gündemimiz yöntem ve içeriktir.

HDP'YE HAZİNE BLOKESİ KARARI

Bir defa bu talep yani Hazine yardımının yatırılacağı hesaplara bloke konulması talebi 13 Aralık’ta mahkemeye iletilmiş fakat bizim bilgimiz yok. Daha önce iki kere talep etmişti savcı. Bütün bunlar reddedilmişti.





Şimdi arada ne oldu da mahkeme talebi kabul etti. Birincisi Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir karar verme yetkisi yok Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın böyle bir talepte bulunma hakkı yok. Kanuna dayanmayan bir talep mevzuata dayanağı olmayan bir talepte bulunuyor. Fakat kanunların hangi hükmüne dayandığını belirtmiyor ve gerekçe yazmıyor.





Biz 3 Ocak’ta bu gelişmeleri öğrendikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunduk.





Hazine yardımının kesilmesi kararı hangi oy çokluğu oranıyla veriliyor 3’te 2. Yani 15 üyeden 10’unun kararıyla veriliyor. Fakat bu karar 8’e 7 oy oranı kararıyla veriliyor. Anayasa daha nasıl açık ihlal edilsin.





Bariz bir seçim sürecine müdahale ve siyaseti dizayn etme operasyonudur. Anayasa Mahkemesi’nde bu karar evet diyenler de ne yazık ki bu operasyona alet olmuştur. Anayasa Mahkemesi Başkanının da karşı oy yazısı var.





Böyle bir operasyona sessiz kalmak anlaşılır gibi değil. Partimiz kapatılsa bile biz seçimlere gücümüzü yansıtacak yolları buluruz.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Özgürlükçü laikliği savunuyoruz. Bu konuda yasağın doğru olmadığını hep söylüyoruz. Bunun anayasa değişikliği şeklinde gündeme getirilmesini samimi bulmuyoruz. İktidarın bu konuları fay hattı olarak kullanacağından bu imkanları ona sunmuyoruz. Özgürlükler ile ilgili tartışmaların temel şartı eşitlik olsa... Bu özellik yok şu an. Altılı Masa ile iktidar arasında devam edecek bu görüşmeler belli ki.

SEÇİM TARİHİ

Seçimin hemen yapılmasını da isteriz. Kendimize güven konusunda bir eksiğimiz yok.

PERVİN BULDAN NE DEMİŞTİ?

Partinin Kars il örgütü dördüncü olağan kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını ve HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söylemişti:

“Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne cumhur ittifakıyla ne millet ittifakıyla herhangi bir ortaklığımız var. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var, bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir.”